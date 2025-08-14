Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Ethereum için yatırımcıyı coşturacak tahmin

Dev banka, yıl sonu hedefini 7.500 dolara çıkardı; uzun vadede ise üç katından fazla artış bekliyor.

Ethereum için yatırımcıyı coşturacak tahmin
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
14.08.2025
09:18
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
09:18

Standard Chartered, (ETH) için fiyat beklentilerini önemli ölçüde artırdı. Banka, önceki 4.000 dolarlık yıl sonu hedefini 7.500 dolara yükseltti. Bu revizyonun gerekçesi olarak, son dönemde kripto sektöründe kurumsal katılımın artması ve “Ethereum hazine şirketleri” olarak tanımlanan yeni yapıların ortaya çıkması gösterildi.

2028 TAHMİNİ 25 BİN DOLAR

Banka, sadece kısa vadede değil, uzun vadede de oldukça iddialı. 2028 yıl sonu ETH fiyat tahminini 7.500 dolardan tam 25.000 dolara çıkardı. Böylece, mevcut fiyatlardan üç kattan fazla bir artış öngörülüyor.

Ethereum için yatırımcıyı coşturacak tahmin

REKOR SEVİYENİN GERİSİNDE

Ethereum, Kasım 2021’de gördüğü 4.679,47 dolarlık zirveden sonra şu anda hâlâ o seviyelerin gerisinde işlem görüyor. Ancak Standard Chartered’ın tahmini, bu rekorun çok üzerinde bir potansiyel işaret ediyor.

BİTCOİN REKOR KIRDI

Piyasa değeri en yüksek olan , ’in para politikasında gevşemeye gideceği beklentileriyle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz ayında görülen zirveyi aşan BTC, 124 bin 480 dolara kadar çıktı.

