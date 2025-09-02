Menü Kapat
31°
Etiya, yapay zeka platformuyla küresel ölçekteki yerini tescilledi

Türkiye merkezli küresel yazılım şirketi Etiya, yapay zeka alanında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Gartner’ın yayımladığı “2025 Gartner Magic Quadrant™ Yapay Zeka Destekli Müşteri ve İş Operasyonları Raporu’nda yer alan Etiya, bu prestijli listedeki ilk Türk şirketlerinden biri olarak öne çıktı.

Etiya, yapay zeka platformuyla küresel ölçekteki yerini tescilledi
02.09.2025
saat ikonu 10:28
02.09.2025
saat ikonu 10:28

Bu gelişme, Etiya’nın uluslararası alandaki konumunu güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye’nin destekli çözümlerle küresel teknoloji arenasındaki yükselişini de de simgeleyen önemli bir dönüm noktası oldu.

Etiya CEO’su Aslan Doğan: “Bu takdir, Türk mühendisliğinin ve vizyonunun sonucudur”

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, Gartner’ın gösterdiği takdirin arkasındaki vizyonu şu sözlerle ifade etti: Türkiye’nin yazılım ve yapay zeka alanında dünya çapında başarılar elde edebilecek potansiyele sahip olduğuna her zaman inandık. Gartner gibi küresel ölçekte saygınlığı olan bir kuruluşun raporunda yer almak, bu inancımızın en somut kanıtıdır. Biz yapay zekayı yalnızca bir teknoloji olarak değil, müşteri deneyimini yeniden tanımlayan ve iş süreçlerini dönüştüren stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bugün ulaştığımız bu nokta, Türk mühendisliğinin, vizyoner bakış açımızın ve yerli teknoloji gücümüzün bir sonucudur.”

Yapay zekayla dijital dönüşümde öncü

2004’ten bu yana İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren Etiya, yapay zeka platformu sayesinde hiper-otomasyon, dijital ikiz modelleme, kişiselleştirme teknolojileriyle dünyanın dört bir yanındaki şirketlere uçtan uca akıllı, müşteri deneyimi odaklı imkanı sunuyor. Kanada’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya uzanan geniş kullanım ağıyla Türkiye’nin yüksek katma değerli teknoloji ihracatına önemli katkı sağlıyor.

Global standartlarda yerli güç

Gartner Magic Quadrant’ta yer almak, Türkiye’den çıkan yapay zeka çözümlerinin artık dünya çapında rekabet ettiğinin açık göstergesi. Bu başarı, yalnızca bugünü değil, Türkiye’nin teknoloji ihracatında inovasyon odaklı büyümenin geleceğini de şekillendiriyor.

#yapay zeka
#dijital dönüşüm
#Etiya
#Gartner Magic Quadrant
#Türkiye Teknolojisi
#Teknoloji İhracatı
#Ekonomi
