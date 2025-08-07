Menü Kapat
28°
Ekonomi
Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv! 7 ayda 2.792 kişiye 713 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde yaptığı tüketicilerin arz-talep dengesinde bozulmaya sebebiyet verecek fiillere karşı denetimleri kapsamında toplamda 1,75 milyar lira idari para cezası uyguladı.

Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv! 7 ayda 2.792 kişiye 713 milyon TL ceza
Bakanlığı vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri sekteye uğratacak ve tüketicilerin arz-talep dengesinde bozulmaya sebebiyet verecek fiillere karşı denetimlerine devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç ticaret birimlerince yürütülen denetim çalışmalarının 2025 yılının Temmuz ayında ve ilk 7 ay boyunca aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv! 7 ayda 2.792 kişiye 713 milyon TL ceza

1 MİLYAR 751 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Açıklamada, Bakanlığı’nın bu yıl Ocak-Temmuz ilk 7 aylık piyasa denetim bilançosu çerçevesinde yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürün denetlendiği ve toplamda 1 milyar 751 milyon lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv! 7 ayda 2.792 kişiye 713 milyon TL ceza

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından fahiş fiyat, , emlak, otomotiv, kuyumculuk alanlarında yapılan denetimlerde, bu yıl ilk 7 ayda 2 bin 792 gerçek ve tüzel kişiye 713,5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Açıklamada 68 bin 448 gerçek ve tüzel kişi denetlendiği, aykırı fiillerde bulunan 2 bin 792 kişiye 713 milyon 533 bin 626 lira tutarında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv! 7 ayda 2.792 kişiye 713 milyon TL ceza

Denetim başlıklarına göre uygulanan ceza dağılımı bakıldığında, fahiş fiyat denetimleri kapsamında 254 milyon 574 bin 435 lira, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin 370 lira, kuyum sektörü denetimleri kapsamında 16 milyon 700 bin lira, emlak sektörü denetimleri kapsamında 46 milyon 473 bin 142 lira ve otomotiv sektörü denetimleri kapsamında ise 85 milyon 720 bin 939 lira para cezası uygulandığı açıklandı.

Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv! 7 ayda 2.792 kişiye 713 milyon TL ceza

Sadece Temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlere bakıldığında ise 9 bin 440 firmanın denetildiği, 482 firmaya toplam 70,3 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv! 7 ayda 2.792 kişiye 713 milyon TL ceza

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA 18 BİN 649 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından; tüketici sözleşmeleri, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında ise, 18 bin 649 gerçek ve tüzel kişi denetlendiği açıklandı. Denetimler çerçevesinde bin 277 gerçek ve tüzel kişiye toplam 357 milyon 295 bin 763 lira tutarında idari para cezası uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv! 7 ayda 2.792 kişiye 713 milyon TL ceza

Denetim başlıklarına göre verilen ceza dağılımı ise, tüketici sözleşmelerinde 170 milyon 473 bin 48 lira, reklam ve haksız ticari uygulamalarda 156 milyon 856 bin 697 lira, ürün güvenliği denetimlerinde 29 milyon 966 bin 18 lira ceza kesildiği bildirildi.

Fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv! 7 ayda 2.792 kişiye 713 milyon TL ceza

TEMMUZ AYINDA 3 BİN 65 FİRMA DENETLENDİ, 68,2 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Ayrıca 2025 yılı Temmuz ayında tek başına yürütülen denetimlerde 3 bin 65 firma denetlendiği ve 188 firmaya 68,2 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığı da dile getirildi.

