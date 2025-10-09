Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Ekonomi
Editor
Editor
 Onur Kaya

Fed tutanakları yayımlandı: Yeni faiz indirimi sinyali

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), son toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Söz konusu tutanaklar, yılın kalan son 3 ayında yeni faiz indirimleri yapılabileceğini ortaya koydu.

Fed tutanakları yayımlandı: Yeni faiz indirimi sinyali
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
06:54
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
06:54

ABD Merkez Bankasının () son toplantısına ilişkin tutanaklar, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin 16-17 Eylül'de yapılan toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürülerek yüzde 4-4,25 aralığına çekildiği son toplantının tutanakları, bu yıl daha fazla yapılabileceğini gösterdi.

Tutanaklarda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin 2028 yılına kadar olan dönem için yukarı yönlü revize edildiği anımsatıldı.

Tarife artışlarının ve net göçün yavaşlamasının etkilerinin azalmasının beklendiğine işaret edilen tutanaklarda, ekonomik büyümenin gelecek yıl, bu yıla göre daha hızlı olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin çoğunun tahminlerine ilişkin yukarı yönlü riskleri vurguladığına işaret edilerek, bazı yetkililerin ise enflasyon beklentilerine ilişkin yukarı yönlü risklerin yılın başlarına göre daha az olduğunu düşündüğü belirtildi.

Fed tutanakları yayımlandı: Yeni faiz indirimi sinyali

BAZI YETKİLİLER FAİZİN SABİT TUTULMASINI DESTEKLEDİ

Neredeyse tüm yetkililerin, eylül ayı toplantısında politika faizinin 25 baz puan düşürülmesini desteklediği kaydedilen tutanaklarda, yetkililerin bu toplantıda uygun politika önlemi hakkındaki kararının risk dengesindeki değişimi yansıttığı bildirildi.

Tutanaklarda, "Çoğu yetkili, toplantılar arası dönemde istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını veya artmadığını değerlendirdiği için federal fon faiz oranının hedef aralığının daha nötr bir seviyeye çekilmesinin uygun olduğunu belirtti." ifadesine yer verildi.

Birkaç yetkilinin geçen ayki toplantıda, politika faizinin sabit tutulmasının yararlı olacağını veya böyle bir kararı destekleyebileceğini belirttiği aktarılan tutanaklarda, söz konusu yetkililerin enflasyon konusundaki endişelerini dile getirdiği kaydedildi.

Fed tutanakları yayımlandı: Yeni faiz indirimi sinyali

YILIN SON 3 AYINDA YENİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Tutanaklarda, "Bir yetkili, politikanın daha nötr bir duruşa kaydırılması gerektiğine katılırken, bu toplantıda yarım puanlık bir indirim yapılmasını tercih etti." ifadesi kullanıldı.

Para politikasının mevcut duruşunun ne derece kısıtlayıcı olduğuna ve politikanın gelecekteki olası seyri hakkında yetkililerin çeşitli görüşler dile getirdiğine işaret edilen tutanaklarda, şunlar kaydedildi:

Fed tutanakları yayımlandı: Yeni faiz indirimi sinyali

"Yetkililerin çoğu, bu yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olacağını değerlendirdi. Bazı yetkililer, çeşitli ölçütlere göre finansal koşulların para politikasının özellikle kısıtlayıcı olmadığını gösterdiğini ve bu nedenle gelecekteki politika değişikliklerini değerlendirirken ihtiyatlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti."

Geçen ayki toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed yönetim kurulu üyeliğine yeni atanan Stephen Miran, 50 baz puanlık faiz indirimi yapılması yönünde oy kullanmıştı.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed'in gelecek toplantısı 28-29 Ekim'de yapılacak.

ETİKETLER
#para politikası
#fed
#enflasyon
#faiz indirimi
#abd ekonomisi
#Ekonomi
