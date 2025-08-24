Gıda güvenliğinde yeni dönem! Market ve manavlarda uygulama başlıyor: Üretim yerinde bir ilk

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Karekod Uygulaması" çerçevesinde Yalova'daki bir firma Türkiye'de ilk kez gıda üretiminde ürünlerine karekod basan işletme oldu.



GIDA ÜRETİM YERİ DE KAREKOD BASTI

28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilen "Karekod Uygulaması" ile kafe, restoran gibi toplu gıda tüketim yerleri ile manav, market, kasap gibi gıda satış yerlerinde "karekod" zorunlu hale gelmişti. Yalova'da bir firma gıda üretim yerlerinde ise yasal zorunluluk olmamasına rağmen Türkiye'de ilk kez ürettiği ürünlere karekod basan işletme oldu. Tüketiciler mobil telefonları üzerinden "Tarım Cebimde" uygulamasını indirip, karekodları okutarak işletmelerdeki ve ürünler üzerindeki detaylı bilgileri alabiliyor.

KAREKOD UYGULAMASINI BAŞLATTILAR

Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, "Bakanlığımızca gıda güvenirliliğini ve tüketici menfaatinin en üst düzeyde korunmasıyla alakalı bir karekod uygulaması başlatılmıştı. Bu karekod uygulamasıyla tüketicilerin özellikle toplu satış ve tüketim yerlerindeki işletmelerin ne sıklıkla denetlenmesi gerektiğinin ve en son ne zaman denetlediği gibi ve işletmenin temel bilgilerini içeren bir karekod uygulaması çalışması başlatıldı. Bu çalışma 29 temmuz itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu. Bu karekod uygulamasıyla toplu satış ve tüketim yerlerinde, özellikle tüketicilerin görebileceği alanlara işletmenin kendine has karekodlarını asma zorunluluğu getirilmişti. Bununla birlikte yasal zorunluluk olmamasına rağmen ilimizde bulunan gıda üretim işletmesinin kendi üretmiş olduğu ürünlerinin üzerine işletmesine özel karekodunu uygulayarak ülkemizde bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Bu çalışmayla birlikte firmamızın üretmiş olduğu ürünleri, işletmenin ne sıklıkla denetlenmesi gerektiğini, aynı zamanda en son ne zaman denetlendiği ve işletmeye ait temel bilgilere de ulaşabilecekler. Burada işletmemizin göstermiş olduğu bu hassasiyet hem Türkiye'de bir ilk olması hem de tüketiciler açısından önem arz etmektedir" dedi.

İşletme sahibi Faruk Kaçar ise Türkiye'ye bu konuda örnek olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.