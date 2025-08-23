Tapu sahipleri için kritik uyarı: Kentsel dönüşümde bu maddeler yoksa imzayı atmayın!

Yanlış ya da eksik düzenlenen sözleşmeler, kentsel dönüşüm sürecinde ilerleyen aşamalarda ciddi mağduriyetlere neden olabilir. Uzmanlar, bu sürece dahil olacak tapu sahiplerinin imza atmadan önce sözleşmeleri dikkatli incelemesi gerektiğini vurguluyor.
1. PROJE DETAYLARI AÇIKÇA YAZILMALI
Sözleşmede, projenin başlangıç ve bitiş tarihleri, ruhsat bilgileri, teslim tarihi ve yapılacak işlerin teknik detayları net bir şekilde yer almalı. Bu şeffaflık, sürecin sağlıklı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.
Dönüşüm sonrası verilecek konutun ya da arsa payının, mevcut taşınmazla kıyaslandığında neye karşılık geldiği açıkça belirtilmeli. Olası değer artışları durumunda hak sahiplerinin alacağı paylar da sözleşmede yazılı olarak yer almalı.
Kiracılar için geçici konut hakkı, tahliye süreçleri, dava durumundaki haklar gibi konuların açıkça tanımlandığı bir metin hazırlanmalı. Eksik veya belirsiz ifadeler ileride telafisi zor sorunlara neden olabilir.
İnşaat sürecinde doğabilecek hasarlara karşı sigorta yaptırılması sözleşmede zorunlu hale getirilmeli. Ayrıca, müteahhit firmanın mali yeterliliği teminatlarla güvence altına alınmalı.
Hak sahiplerine verilecek dairelerin ödeme koşulları, müteahhitin sağlayacağı katkılar ve varsa ek ödemeler, detaylı bir takvimle birlikte sözleşmede belirtilmeli.
Projenin gerekli tüm ruhsatlara sahip olduğu açıkça belgelenmeli. Ayrıca, taraflar arasında doğabilecek hukuki sorunların çözüm yöntemleri (arabuluculuk, dava vb.) net bir şekilde belirtilmeli.
Kentsel dönüşüm projeleri uzun soluklu olduğundan, bazı aşamalarda revizyon ihtiyacı doğabilir. Bu gibi durumlar için sözleşmeye esneklik sağlayacak hükümler eklenmesi, olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.
Uzmanlar, tapu sahiplerinin kentsel dönüşüm sürecine bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde girmesi gerektiğini belirtiyor. Her madde dikkatle okunmalı, gerekiyorsa bir hukukçu görüşü alınmalı. Bugün imzalanacak bir sözleşme, yarın doğabilecek büyük hak kayıplarının önüne geçebilir.