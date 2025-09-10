Menü Kapat
26°
Gıda sektörünün öncü şirketlerinden Besler, 8. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Dondurulmuş gıda ve yağ kategorilerinde lider markaları ile faaliyet gösteren gıda sektörünün öncü şirketlerinden Besler, 8. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Gıda sektörünün öncü şirketlerinden Besler, 8. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı
Bağımsız güvence beyanı ile yayımlanan rapor ile Besler’in, “İsrafsız Şirket” iş modeli çerçevesinde 2024 yılında sürdürülebilirlik alanında attığı somut adımlar ve sürdürülebilirlik performansı kamuoyu ile paylaşıldı. Besler, raporunda, “Doğanın Geleceği İçin Çalışmak”, “Paydaşlarla Güçlenmek” ve “Geleceğe İlham Vermek” odaklarında yürüttüğü faaliyetlere kapsamlı bir şekilde yer verdi.

57 marka ve 1500’ü aşkın ürünle dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde ise Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Yayla, Sabah, Halk markalarını tüketicilerle buluşturan Besler, 8. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

TSRS uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlandı

Sürdürülebilirlik alanındaki stratejik çalışmalarının bir parçası olarak şirket bu yıl Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu ilk sürdürülebilirlik raporunu da yayınladı. Raporda öncelikli iklim riskleri, bu risklerin finansal etkileri ve bu etkileri optimize etmek adına hedef ve performans göstergelerine yer veren Besler, finansal bakış açısını sürdürülebilirlik odağında optimize etti.

Paydaş ve etki odaklı sürdürülebilirlik stratejisi oluşturuldu
Besler, 2024’te sürdürülebilirlik vizyonunun temellerini sağlamlaştırmak ve paydaşlarının fikirlerini çevresel, sosyal ve finansal etki bakış açısıyla süreçlere entegre etmek amacıyla “çifte önemlilik analizi” gerçekleştirdi. Bu analiz sonucunda ortaya çıkan yüksek öncelikli konular etrafında sürdürülebilirlikle ilgili stratejik hedefler oluşturuldu. Besler, bu analiz sürecinde sürdürülebilirlik ve iklim odaklı risk ve fırsatlarını da ele alarak değer zinciri boyunca dayanıklılığını artırdı.
Gıdanın sürdürülebilir geleceği için hasattan tüketime yenilikçi projeler hayata geçirildi
Gıda kaybı ve israfı, kaynakların verimli kullanımı, gıda güvenliği, sürdürülebilir ham madde tedariği gibi alanlara odaklanmaya devam eden şirket; gıdanın sürdürülebilir geleceği için yenilikçi projeleri hayata geçirmeyi sürdürdü. Dondurulmuş gıdanın lider markası SuperFresh’in entegre bir iş modeli olarak kurguladığı “Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” projesinde hasattan tüketime israfı önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam etti. uygulamaları kapsamında çiftçilere düzenli eğitimler ve danışmanlık verilirken sözleşmeli tarım desteğiyle yerli üretim desteklendi.


Tatlı mısır ekilen alanlarda damla sulama yönteminin yaygınlaştırılması için yürütülen teşvik çalışmalarıyla, çiftçiler 31 milyon TL’ye yakın verim artışı, yaklaşık 4,1 milyon ton su tasarrufu ve 2 milyon kWh enerji tasarrufu sağladı, 6 milyon TL’nin üzerinde finansal tasarruf elde etti.

SuperFresh’in Tarımın Kadın Yıldızları projesiyle 2024’te birlikte çalışılan kadın çiftçi oranı %30’a ulaştı. Kadın çiftçiler, finansal okuryazarlıktan ekolojik okuryazarlığa, girişimcilikten yapay zekâya kadar pek çok alanda aldıkları eğitimlerle daha donanımlı hale getirildi.

ile mücadele odağında tüm değer zinciri etkisini ölçümleyen Besler, 2024 yılında 9 milyon TL’nin üzerinde yatırım ile yıl içerisinde tamamlanan ve devam eden olmak üzere toplam 14 enerji verimliliği projesini hayata geçirdi.

Teknoloji ve inovasyon odaklı projeler tarımın dönüşümüne değer katıyor

Besler’in Avrupa Birliği ve TÜBİTAK’la yürüttüğü verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı vizyoner projesi SAFER’le (Smart Agriculture Fields in the Europe Region) en çok tüketilen tarım ürünlerinden patatesin üretim süreçlerinde iyileştirme gerçekleştirildi. Nesnelerin interneti ve yapay zekâ destekli erken uyarı sistemine sahip projeyle, deneme alanlarındaki patates tarlaları drone ve sensörlerle anlık takip edilerek su ve besin ihtiyaçlarını tespit ediliyor; erken uyarı sistemleri ile olası hastalık ve kayıpların önüne geçiliyor. Sistemin başarılı bir şekilde entegrasyonu ile, hedeflerin de üzerinde sonuçlar elde edildi. Ürün kalitesinde %25, ürün verimliliğinde %17 artış, kaynak kullanımında (insan gücü dahil) %40 oranında azalma sağlandı.

Mert Altınkılınç: “Sorumlu üretim anlayışıyla gıdanın geleceği için çalışıyoruz”

Sorumlu üretim anlayışıyla gıdanın geleceği için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Besler CEO’su Mert Altınkılınç şunları kaydetti: “Tarladan sofraya değer zincirimizin her aşamasında gıda sistemlerinin dayanıklılığını artırmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Besler olarak çevresel sürdürülebilirliği ve doğal kaynakların korunmasını yalnızca bir öncelik olarak görmüyor, stratejimizin merkezinde konumlandırıyoruz. Bu anlayışla, enerji verimliliği, ambalaj optimizasyonu ve atık yönetimi gibi alanlarda çevreye olan negatif etkimizi her yıl sistematik olarak azaltırken çeşitlilik ve kapsayıcılığı kalıcı bir şirket kültürüne dönüştürerek toplumsal etkimizi güçlendiriyoruz. Gıda gibi hayati bir sektörde faaliyet göstermenin sorumluluğuyla, sürdürülebilirliği bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor; hiçbir paydaşımızı geride bırakmadan birlikte dönüşmeyi hedefliyoruz.”

