Goldman Sachs’tan gümüş uyarısı geldi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, gümüş piyasasına ilişkin dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Banka, 2025 yılı boyunca olağanüstü bir yükseliş yaşayan gümüşte, bundan sonraki dönemde fiyat hareketlerinin daha dalgalı olabileceğine işaret etti. Açıkçası tablo, yatırımcılar açısından hem fırsat hem de risk barındırıyor.