Goldman Sachs’tan gümüş uyarısı geldi

Ocak 08, 2026 11:39
1
Goldman Sachs’tan gümüş uyarısı geldi

Goldman Sachs, 2025'te sert yükselen gümüş fiyatlarının bundan sonraki süreçte yüksek oynaklığa sahne olabileceğini belirtiyor. Bankaya göre Londra’daki külçe stoklarının erimesi piyasayı daha kırılgan hale getiriyor.

2
Goldman Sachs’tan gümüş uyarısı geldi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, gümüş piyasasına ilişkin dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Banka, 2025 yılı boyunca olağanüstü bir yükseliş yaşayan gümüşte, bundan sonraki dönemde fiyat hareketlerinin daha dalgalı olabileceğine işaret etti. Açıkçası tablo, yatırımcılar açısından hem fırsat hem de risk barındırıyor.

3
Goldman Sachs’tan gümüş uyarısı geldi

LONDRA'DAKİ STOKLAR ALARM VERİYOR

Goldman Sachs'ın değerlendirmesinde öne çıkan en kritik unsur ise Londra külçe merkezindeki stoklar. Bankaya göre burada yaşanan belirgin azalma, piyasadaki dengeleri kökten değiştiriyor. Likiditenin daralması, yani piyasada alınıp satılabilir gümüş miktarının azalması, küçük pozisyon değişimlerinin bile fiyatlar üzerinde büyük etkiler yapmasına yol açıyor.

4
Goldman Sachs’tan gümüş uyarısı geldi

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Geçtiğimiz yıl gümüş fiyatları yaklaşık yüzde 138’lik dikkat çekici bir artış kaydetti. Bu sert yükselişte; bireysel yatırımcıların yoğun ilgisi, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileri ve portföy çeşitlendirme arayışlarının etkili olduğu belirtiliyor. Yani talep güçlüydü, beklentiler yüksekti.

5
Goldman Sachs’tan gümüş uyarısı geldi

Ancak Goldman Sachs, son dönemde görülen ani fiyat hareketlerinin yalnızca talep artışıyla açıklanamayacağını vurguluyor. Bankaya göre asıl mesele, Londra’daki likidite daralması.

