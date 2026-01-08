EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başladı!

2026-EKPSS tercih süreci bugün itibarıyla resmen başladı. Kamuda görev almak isteyen engelli adaylar için kritik viraj dönülürken, ÖSYM yerleştirme işlemlerine dair tüm detayları paylaştı.

İşte adayların takip etmesi gereken süreç ve önemli tarihler:

TERCİHLER EKRANI AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolar için adayların tercihleri alınmaya başlandı. Yerleştirmeler, hem EKPSS puanı hem de kura usulü ile yapılacak.

İŞLEMLER NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercih listelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak tamamlayabilecekler.

SON GÜN 19 OCAK

Tercih bildiriminde bulunacak adayların elini çabuk tutması gerekiyor. Takvime göre, tercih işlemleri 19 Ocak saat 23.59’da sona erecek. Adayların bu tarihe kadar başvurularını sistem üzerinden onaylamış olmaları şart.