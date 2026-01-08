Balıkesir'de denizle kara birleşti, işletmeler sular altında kaldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası hayatı felç etti. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle deniz taştı, turistik işletmeler sular altında kaldı. Kara ile denizin birleşmesi sonrası ekipler alarma geçti.



Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı gözde tatil bölgesi Altınoluk'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.