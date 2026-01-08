ABD’den uluslararası kurumlara sert adım

31’İ BM BÜNYESİNDE

Çekilme kararının en dikkat çekici boyutu, geri adım atılan kurumların 31’inin Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunması. Ancak Beyaz Saray, hangi kuruluşlardan çıkılacağına dair ayrıntılı bir liste paylaşmadı. Bu da, kararın kapsamına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.