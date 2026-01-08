Menü Kapat
ABD’den uluslararası kurumlara sert adım

Ocak 08, 2026 11:21
ABD’den uluslararası kurumlara sert adım

Başkan Donald Trump, "Amerikan çıkarlarına hizmet etmiyor" gerekçesiyle 31’i BM bünyesinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilmeyi öngören kararnameyi imzaladı.

ABD’den uluslararası kurumlara sert adım

BEYAZ SARAY’DAN NET MESAJ

Beyaz Saray, bugün imzalanan başkanlık kararnamesiyle ABD’nin toplam 66 uluslararası kuruluştan geri çekildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın gerekçesi açıkça ortaya kondu: Söz konusu kuruluşların Amerikan ulusal çıkarlarıyla örtüşmediği değerlendirildi.

Yazılı açıklamada, “Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD’nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı” ifadesi yer aldı. Karar kapsamında, ABD’nin bu kuruluşlara hem katılımının hem de finansmanının sonlandırılacağı vurgulandı.

ABD’den uluslararası kurumlara sert adım

31’İ BM BÜNYESİNDE

Çekilme kararının en dikkat çekici boyutu, geri adım atılan kurumların 31’inin Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunması. Ancak Beyaz Saray, hangi kuruluşlardan çıkılacağına dair ayrıntılı bir liste paylaşmadı. Bu da, kararın kapsamına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

ABD’den uluslararası kurumlara sert adım

İKİNCİ DÖNEMDE BENZER HAMLELER

Trump, 20 Ocak 2025’te başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk günlerinde de benzer adımlar atmıştı. ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan ve BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilmiş; Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) aktarılan fonlar ise durdurulmuştu.

