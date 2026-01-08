Müge Anlı’da Rahmi Bey neden yok, programdan ayrıldı mı?

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yer alan Rahmi Özkan'ın bugün ekranlarda yer almadı. Seyirciler ise programdan ayrılıp ayrılmadığını araştırdı.

MÜGE ANLI'DA RAHMİ BEY NEDEN YOK?

Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ın ciddi bir sağlık problemi yaşadığı ve bu nedenle Rahmi Özkan'ın eşinin yanında olmak için bir süreliğine ekranlara ara vereceğini açıkladı. Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ın operasyon geçirmesi nedeniyle Rahmi Özkan ekranlarda yer almıyor.

MÜGE ANLI RAHMİ ÖZKAN AYRILDI MI?

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yer alan Rahmi Özkan'ın bir süredir ekranlarda yer almaması dikkat çekti. Seyirciler yokluğunun nedenini araştırırken nedeni açıklandı. Eşinin geçirdiği operasyon nedeniyle ekranlarda yer almıyor.