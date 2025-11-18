En ucuz ihtiyaç kredisi veren bankalar! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz yeni rakamlar

Nakit akışını rahatlatmak için başvurulan ihtiyaç kredisinde oranlar değişti. Bankalar müşteri çekebilmek adına kredi yarışını hızlandırıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz oranıyla kredi veriyor? İşte 12 ay vadeli 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin geri ödeme tablosu..

