En ucuz ihtiyaç kredisi veren bankalar! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz yeni rakamlar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Nakit akışını rahatlatmak için başvurulan ihtiyaç kredisinde oranlar değişti. Bankalar müşteri çekebilmek adına kredi yarışını hızlandırıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz oranıyla kredi veriyor? İşte 12 ay vadeli 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin geri ödeme tablosu..
Faiz Oranı: %4,45
Toplam Ödeme: 141.950 TL
Aylık Taksit: 11.788 TL
Faiz Oranı: %3,19
Toplam Ödeme: 129.456 TL
Aylık Taksit: 10.746 TL
Faiz Oranı: %2,99
Toplam Ödeme: 127.526 TL
Aylık Taksit: 10.585 TL
Faiz Oranı: %3,49
Toplam Ödeme: 131.878 TL
Aylık Taksit: 10.990 T
Faiz Oranı: %3,64
Toplam Ödeme: 133.852 TL
Aylık Taksit: 11.113 TL
Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 125.611 TL
Aylık Taksit: 10.426 TL
Faiz Oranı: %3,71
Toplam Ödeme: 134.542 TL
Aylık Taksit: 11.170 TL
Faiz Oranı: %3,94
Toplam Ödeme: 136.324 TL
Aylık Taksit: 11.360 TL
Faiz Oranı: %3,61
Toplam Ödeme: 133.556 TL
Aylık Taksit: 11.088 TL
Faiz Oranı: %2,99
Toplam Ödeme: 127.526 TL
Aylık Taksit: 10.585 TL
Faiz Oranı: %2,99
Toplam Ödeme: 127.526 TL
Aylık Taksit: 10.585 TL
Faiz Oranı: %4,04
Toplam Ödeme: 137.822 TL
Aylık Taksit: 11.443 TL
Faiz Oranı: %2,99
Toplam Ödeme: 127.526 TL
Aylık Taksit: 10.585 TL
Faiz Oranı: %4,49
Toplam Ödeme: 142.356 TL
Aylık Taksit: 11.821 TL
Kâr Payı: %4,29
Toplam Ödeme: 140.332 TL
Aylık Taksit: 11.653 TL
Faiz Oranı: %3,99
Toplam Ödeme: 137.322 TL
Aylık Taksit: 11.402 TL
Faiz Oranı: %4,54
Toplam Ödeme: 142.864 TL
Aylık Taksit: 11.864 TL
Kâr Payı: %4,39
Toplam Ödeme: 141.342 TL
Aylık Taksit: 11.737 TL
Faiz Oranı: %4,58
Toplam Ödeme: 143.272 TL
Aylık Taksit: 11.898 TL
Faiz Oranı: %3,29
Toplam Ödeme: 130.426 TL
Aylık Taksit: 10.827 TL
Faiz Oranı: %4,89
Toplam Ödeme: 146.447 TL
Aylık Taksit: 12.162 TL