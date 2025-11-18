Menü Kapat
19°
En ucuz ihtiyaç kredisi veren bankalar! Oranlar değişti: İşte ödeyeceğiniz yeni rakamlar

Kasım 18, 2025 16:19
1
ihtiyaç kredisi

Nakit akışını rahatlatmak için başvurulan ihtiyaç kredisinde oranlar değişti. Bankalar müşteri çekebilmek adına kredi yarışını hızlandırıyor. Peki hangi banka ne kadar faiz oranıyla kredi veriyor? İşte 12 ay vadeli 100 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin geri ödeme tablosu..
 

2
AKBANK – 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

AKBANK – 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,45

Toplam Ödeme: 141.950 TL

Aylık Taksit: 11.788 TL
 

3
ON DİJİTAL BANKACILIK – DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

ON DİJİTAL BANKACILIK – DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,19

Toplam Ödeme: 129.456 TL

Aylık Taksit: 10.746 TL

 

4
CEPTETEB – İHTİYAÇ KREDİSİ

CEPTETEB – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99

Toplam Ödeme: 127.526 TL

Aylık Taksit: 10.585 TL
 

5
GETİRFİNANS – İHTİYAÇ KREDİSİ

GETİRFİNANS – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,49

Toplam Ödeme: 131.878 TL

Aylık Taksit: 10.990 T

6
ING – DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

 ING – DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,64

Toplam Ödeme: 133.852 TL

Aylık Taksit: 11.113 TL
 

7
ALTERNATİF BANK – BİREYSEL DİJİTAL KREDİ

ALTERNATİF BANK – BİREYSEL DİJİTAL KREDİ

Faiz Oranı: %2,79

Toplam Ödeme: 125.611 TL

Aylık Taksit: 10.426 TL
 

8
FİBABANKA – İHTİYAÇ KREDİSİ

FİBABANKA – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,71

Toplam Ödeme: 134.542 TL

Aylık Taksit: 11.170 TL
 

9
ENPARA – MASRAFSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ

ENPARA – MASRAFSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,94

Toplam Ödeme: 136.324 TL

Aylık Taksit: 11.360 TL

 

10
DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,61

Toplam Ödeme: 133.556 TL

Aylık Taksit: 11.088 TL

 

11
QNB – İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99

Toplam Ödeme: 127.526 TL

Aylık Taksit: 10.585 TL
 

12
TEB – İHTİYAÇ KREDİSİ

TEB – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99

Toplam Ödeme: 127.526 TL

Aylık Taksit: 10.585 TL
 

13
GARANTİ BBVA – TÜKETİCİ KREDİSİ

GARANTİ BBVA – TÜKETİCİ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,04

Toplam Ödeme: 137.822 TL

Aylık Taksit: 11.443 TL
 

14
QNB – Yeni Müşterilere Özel Kampanyalı Kredi

QNB – YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL KAMPANYALI KREDİ

Faiz Oranı: %2,99

Toplam Ödeme: 127.526 TL

Aylık Taksit: 10.585 TL
 

15
İŞ BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

İŞ BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,49

Toplam Ödeme: 142.356 TL

Aylık Taksit: 11.821 TL
 

16
VAKIF KATILIM – YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL FİNANSMAN

VAKIF KATILIM – YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL FİNANSMAN

Kâr Payı: %4,29

Toplam Ödeme: 140.332 TL

Aylık Taksit: 11.653 TL
 

17
ZİRAAT BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

ZİRAAT BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,99

Toplam Ödeme: 137.322 TL

Aylık Taksit: 11.402 TL
 

18
HALKBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

HALKBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,54

Toplam Ödeme: 142.864 TL

Aylık Taksit: 11.864 TL
 

19
ZİRAAT KATILIM – İHTİYAÇ FİNANSMANI

ZİRAAT KATILIM – İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı: %4,39

Toplam Ödeme: 141.342 TL

Aylık Taksit: 11.737 TL
 

20
ICBC TURKEY – İHTİYAÇ KREDİSİ

ICBC TURKEY – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,58

Toplam Ödeme: 143.272 TL

Aylık Taksit: 11.898 TL
 

21
HSBC – İHTİYAÇ KREDİSİ

HSBC – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,29

Toplam Ödeme: 130.426 TL

Aylık Taksit: 10.827 TL
 

22
ŞEKERBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

ŞEKERBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,89

Toplam Ödeme: 146.447 TL

Aylık Taksit: 12.162 TL

