TGRT Haber
Canlı Yayın
18°
 Selahattin Demirel

Hayhay Finansal Hizmetler Grubu'nda yeni dönem! Adem Aykın Genel Müdür olarak göreve başladı

Hayhay Finansal Hizmetler Grubu yönetim kademesinde önemli bir gelişme yaşandı. Adem Aykın, Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Hayhay Finansal Hizmetler Grubu'nda yeni dönem! Adem Aykın Genel Müdür olarak göreve başladı
03.11.2025
22:55
03.11.2025
22:58

’nin yenilikçi dijital finans markalarından Hayhay, yönetim kadrosunu sektörün deneyimli isimlerinden Adem Aykın ile güçlendirdi. 25 yılı aşkın global finans ve teknoloji tecrübesine sahip Aykın, Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Hayhay Finansal Hizmetler Grubu, 2026 yılı hedefleri doğrultusunda dijital finans alanında büyümesini hızlandırmayı, yeni hizmet alanlarına açılmayı ve kullanıcı deneyimini teknolojiyle yeniden tanımlamayı hedefliyor. Şirket, artan işlem hacmi ve kullanıcı tabanına paralel olarak idari yapılanmasını da güçlendiriyor.

KÜRESEL DENEYİM, GÜÇLÜ TEKNOLOJİ VİZYONU

Kariyerine Finansbank A.Ş.’nin IT Yazılım ekibinde başlayan Adem Aykın, ardından Finansbank iştiraki IBTECH’te Yazılım Direktörü olarak görev aldı. Daha sonra 6 yıl boyunca Rusya’da Credit Europe Bank’ta Bilgi Teknolojileri Yardımcılığı görevini üstlenen Aykın, bu süreçte birçok uluslararası projeye liderlik etti.

Hayhay Finansal Hizmetler Grubu'nda yeni dönem! Adem Aykın Genel Müdür olarak göreve başladı

Türkiye’ye dönüşünde Fibabanka’da 8 yıl boyunca Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, bankanın fintech yatırımlarını yöneten Finberg’in Genel Müdürlüğü’nü üstlendi.

2020 yılında Birleşik Ödeme’de CTO olarak göreve başlayan Aykın, şirketin yeniden yapılanma ve büyüme döneminde önemli teknoloji dönüşümlerine imza attı.

2021 yılında şirketin değişen ismi ve vizyonuyla United Payment çatısı altında yürütülen birçok uluslararası projeye katkı sağlayan Aykın, Genel Müdürlük koltuğundaki yönetim sorumluluklarının yanı sıra iş geliştirme ve uluslararası projelerde de kilit rol oynadı. Bu süreçte edindiği organizasyonel dönüşüm, teknoloji yönetimi ve stratejik liderlik deneyimleriyle, Hayhay’da yeni bir büyüme döneminin temellerini atması bekleniyor.

"HAYHAY'DA YENİ BİR BÜYÜME DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Adem Aykın, şunları söyledi:

“Hayhay, kısa sürede kullanıcılarının güvenini kazanarak Türkiye’nin dijital finans dünyasında dikkat çeken markalarından biri haline geldi. Önümüzdeki dönemde büyüme ve yeni hizmet alanlarında ilerlemeyi, teknolojik altyapımızı güçlendirerek finansal hizmetlerde verimlilik ve erişilebilirlikte yeni bir standart yaratmayı hedefliyoruz. Hayhay’ın enerjisi ve vizyonuyla yeni bir büyüme dönemine adım atıyoruz.”

HAYHAY HAKKINDA

Hayhay, Hayhay Finansal Hizmetler Grubu çatısı altında yer alan bir dijital finans markasıdır. Kullanıcılarına 7/24 para transferi, fatura ödeme, dijital cüzdan ve finansal kolaylık hizmetleri sunan Hayhay, finansal teknolojileri herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlar.

2026 yılına kadar fintech ekosisteminde güçlü bir büyüme planlayan şirket, farklı iş alanlarında faaliyet gösteren markalarla birlikte Türkiye’nin lider finansal teknoloji gruplarından biri olma yolunda ilerlemektedir.

#Türkiye
#genel müdür
#Hayhay
#Dijital Finans
#Fintech
#Adem Aykın
#Finansal Teknoloji
#Ekonomi
