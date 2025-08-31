Hurda araç teşviği için yeni talep! Trafikte 8 milyon tehlike

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araç teşvik yasasına ilişkin hükümete çağrıda bulundu. Yasanın gerekliliğine değinirken, hurda araçların ekonomiye, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin altını çizdi.

"GÜVENLİ VE KONFORLU ARAÇLAR GELMELİ"

Palandöken, Türkiye’de trafikte toplam 32 milyon 600 bin aracın bulunduğunu, bunların yaklaşık 8 milyonunun 20 yaş üzeri olduğunu belirtti. Hurda araç yasasınin bir an evvel gündeme gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Geçmiş yıllarda yapılan hurda alımları gibi, bu dönemde de önemli bir ihtiyaç söz konusu. 2018’de yürürlüğe giren son hurda teşviki kapsamında 16 yaş ve üzeri araçların kapsama alınmıştı. O dönemde 7,7 milyon araç bu teşvikten yararlanmıştı. Hem doğayı kirleten hem de yakıt tüketimi yüksek olan bu araçların yerine daha güvenli ve konforlu araçların geçmesi şart” dedi.

"İTHALATI DA AZALTIR"

Türkiye’nin yılda 20 milyon ton hurda ithal ettiğini de vurgulayan Palandöken, "Hurda araçların ekonomiye kazandırılması ithalatı da azaltır. Hem ithal ettiğimiz hurdanın azalması hem de ülkemizde hurdalık vaziyette bekleyen araçların değerlendirilmesi daha kârlı bir tablo ortaya çıkaracaktır” diye konuştu.