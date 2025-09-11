Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İBB'nin borçlarına karşılık 23 taşınmaz SGK'ye devredildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde belediyenin prim borçlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumu'na taşınmazların devredilmesi kabul edildi. İBB'nin artan borç yükü mecliste tartışma konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB'nin borçlarına karşılık 23 taşınmaz SGK'ye devredildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 21:09

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyeye ait 23 taşınmazın, İBB'nin, bağlı kuruluşların ve iştiraklerin prim borçlarına mahsuben Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste, İBB'nin, bağlı kuruluşların ve iştiraklerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na () olan prim borçlarının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 41. maddesine göre ödenmek üzere SGK'ye satışının/devrinin yapılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

İBB'nin borçlarına karşılık 23 taşınmaz SGK'ye devredildi

Maddenin görüşülmesi sırasında söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, İBB bütçesinin son olarak 59 milyar TL açık verdiğini, 2024 yılı itibariyle belediyenin borcunun 215 milyar TL olarak belirlendiğini, bu rakama İSKİ, İETT gibi bağlı kuruluşlar dahil edildiğinde, toplamının 264 milyar TL'yi bulduğunu söyledi.

Bu borcun artarak devam ettiğini belirten Yılmaz, "Merkezi idareden gelen bunca gelir desteği ve özellikle sizin döneminizde artış gösteren satışlarından elde edilen gelirler karşısında İstanbul olarak ne borçta bir azalma, ne de hizmet noktasında bir artışa şahit olduk. Hizmete ve harcamalara gitmeyen bu satış bedellerinin nerelere gittiği esasen bugün özellikle bir tartışma konusu olarak önümüze çıkıyor." dedi.

İstanbul'un, CHP döneminde sadece bütçe ve basit hesap krizlerinden mağdur olmadığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün devredilen 23 taşınmazdan biri Bayrampaşa'da bulunuyordu. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nin bulunduğu yer. Bu taşınmaz üzerindeki yapıyı AK Parti döneminde Bayrampaşa Belediyesi yapmıştı. İçinde belediyeye ait Bilgi Evi ve Bakanlar Kurulu kararı itibariyle kamu yararına hizmet gösteren İlim Yayma Cemiyeti faaliyet gösteriyordu. İlgili kurum Bilgi Evi'nde gençlere Kur'an-ı Kerim eğitimi, fizik, kimya ve biyoloji dersleri veriyor. Burada tamamen ideolojik saiklerle, belediye CHP'ye geçtikten sonra ortak hizmet protokolü iptal edildi. Böyle güzel hizmet veren bir yapının neden bozulduğunu sormak istiyorum."

Yılmaz, "İBB yönetimi kendi açmış olduğu gedikleri kapatmak adına bu kurum ve taşınmazları yama olarak kullanıyor. Biz AK Parti olarak buna karşı çıkıyoruz ve Allah selamet versin diyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Meclis Üyesi Batuhan Ersoy ise maddenin geldiği gibi oylanmasını talep etti.

"BURAYI HEBA ETMEYİN"

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar da AK Parti olarak belediyenin taşınmazının, belediyenin SGK ve vergi borçlarına mahsup edilmesine genel olarak bir itirazı olmadığını söyledi.

Kaynar, "Ancak bunu AK Partili ilçe belediyeleri yaptığında Cumhuriyet Halk Partisi tarafında bir feveran başlıyor. Sanki ilk defa olan, hiç kendilerinin yapmadığı, olmayan bir işmiş gibi bunu tüm kamuoyuna takdim ediyorlar." dedi.

SGK'ye verilen taşınmazlar içerisinde Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde 3355 ada 1 parselle ilgili bir itirazı olduğunu dile getiren Kaynar, burasıyla ilgili daha önceden dört defa satış talebi geldiğini, bu taşınmazın satışına itiraz ettiğini söyledi.

Kaynar, burada 20 yaşını aşkın çam ağaçları olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burası halkın piknik yapmak, eğlenmek ve vakit geçirmek için kullandığı bir alan. Burayı bu işin kapsamından çıkartın. İmar uygulamasında bu ağaçların olduğu yerin Büyükşehir Belediyesi'ne tapulanmasının sebebi o ağaçları korumaktı. Yapmayın etmeyin, burayı heba etmeyin. Eğer burayı heba ediyorsanız da çıkıp burada ağaç hassasiyetinden, yeşilden, doğadan bahsetmeyin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da öğrenci indirimine yeniden düzenleme! Bu şartları sağlamayanlara hak yok!
ETİKETLER
#istanbul büyükşehir belediyesi
#sgk
#taşınmaz
#borç
#ibb meclisi
#Bayrampaşa Necip Fazıl Kültür Merkezi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.