25°
Ekonomi
İstanbul'da öğrenci indirimine yeniden düzenleme! Bu şartları sağlamayanlara hak yok!

İBB Meclisinde 30 yaş üzeri üniversite öğrencilerini üzecek karar çıktı. İstanbul'da ulaşımda tartışmalı hale gelen 30 yaş üstü ulaşım indirimi hakkı bir kez daha düzenlendi. Lisans, yüksek lisans ve açıköğretim öğrencilerinin indirimli İstanbulkart kullanma şartlarında yeni maddeler eklendi. Artık bu koşulları sağlamayan 30 yaş üzeri kişiler ulaşımda öğrenci indiriminden faydalanamayacak.

'da 30 yaş üzeri üniversite öğrencilerinin indirim hakkı oranının düşürülmesinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından konu yeniden Meclisi gündemine geldi. Ancak meclisten 30 yaş üstü üniversite öğrencilerini üzecek karar çıktı. Artık bu koşulları sağlamayan öğrenciler indirimden faydalanamayacak.

İstanbul'da öğrenci indirimine yeniden düzenleme! Bu şartları sağlamayanlara hak yok!

30 YAŞINDAN GÜN ALAN HANGİ ÖĞRENCİLERE İNDİRİM VAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, 30 yaşından gün alan yüksek lisans ve üstü üniversite öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışmadıklarını ve aktif eğitim gördüklerini ispatlamaları halinde öğrenci indiriminden faydalanması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, İBB Meclisinin 11 Temmuz 2024'teki oturumunda aldığı 30 yaşından gün almış öğrencilerin toplu ulaşımda kullandıkları öğrenci kartlarındaki indirim oranının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararını iptal etmesi görüşüldü.

İstanbul'da öğrenci indirimine yeniden düzenleme! Bu şartları sağlamayanlara hak yok!

30 YAŞ ÜZERİNE ŞARTLI İNDİRİM

Bu kapsamda, "Ulaşımda Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesinde, "30 yaşından gün almış öğrencilere mevzuat çerçevesinde belirlenen 'Tam İstanbulkart', 'Aylık Tam Mavi Kart' ve 'Tam Aktarma' bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır." maddesinde ısrar edildi.

LİSANS VE AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM İNDİRİMİ VAR MI?

Buna göre 30 yaşını geçmiş lisans ve açıköğretim öğrencileri indirim alamayacak. Yönetmelik revizesinde, 30 yaşından gün almış, yüksek lisans ve üstü eğitim gören üniversite öğrencilerine ilişkin, "Aktif şekilde eğitim gördüklerini ve SGK bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi, ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır." şartı getirildi.

İstanbul'da öğrenci indirimine yeniden düzenleme! Bu şartları sağlamayanlara hak yok!

AK PARTİ "HAYIR" OYU VERDİ

AK Parti Grubu'nun yönetmelik revizesindeki karara gündem maddesinde koyduğu şerhte, "Alınan kararla, öğrenci statüsüne sahip kişilere sağlanan indirim hakkının 30 yaş ve üzerindeki öğrenciler açısından sadece yüksek lisans ve üstü eğitim görenlerle şarta bağlı olarak sınırlandırılması, 30 yaş üstü lisans öğrencilerinin öğrenci indiriminden faydalandırılmamasının eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olması, bu konuda alınan İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2025/798 numaralı kararının tam olarak uygulanmaması, ayrıca belirli kesimlerin indirimli ve ücretsiz faydalanma haklarının kaldırılması sebebiyle karara katılmıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Meclis'te yapılan oylamada, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesi, AK Parti Grubu'nun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

TGRT Haber
