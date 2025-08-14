Menü Kapat
İİB'den 7 ayda 7 milyar 215 milyon dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri, temmuz ayında başarılı performansıyla diğer genel sekreterlikler arasında ihracatını en yüksek oranlı artıran birlik oldu. İİB, yüzde 7,8 artışla 7 milyar 215 milyon dolarlık ihracat yaptı. İşte detaylar...

İİB'den 7 ayda 7 milyar 215 milyon dolarlık ihracat
İİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğiyle 7 ayda, 198 ülkeye 7 milyar 215 milyon dolarlık gerçekleştirirken, ülke ihracatındaki payı yüzde 5,3 oldu. İİB, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,1 artışla 1 milyar 206 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İİB'den 7 ayda 7 milyar 215 milyon dolarlık ihracat

Bu dönemde değer bazında en fazla ihracat 473,5 milyon dolarla 'ye gerçekleştirilirken, bu ülkeye en fazla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şeker mamulleri alt sektörü" ile "gemi, yat ve hizmetleri" satıldı. ABD'yi Irak, Birleşik Krallık, Almanya ve Norveç izledi.

İİB'den 7 ayda 7 milyar 215 milyon dolarlık ihracat

AVRUPA BİRLİĞİ LİSTENİN ZİRVESİNDE

Irak'a ihracatta en fazla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" ile "hayvansal mamuller", Birleşik Krallık'a "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şeker mamulleri alt sektörü", Almanya'ya "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin çikolata ve kakao içeren ürünleri alt sektörü" ile "fındık ve mamulleri", Norveç'e ihracatta ise "gemi, yat ve hizmetleri" öne çıktı.

Ülke grupları baz alındığında İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 1 milyar 797 milyon dolar ile (AB) ülkeleri oldu.

İİB'den 7 ayda 7 milyar 215 milyon dolarlık ihracat

EN YÜKSEK İHRACAT HUBUBATA

Yılın 7 ayında, İİB bünyesinde bulunan birliklerden en yüksek ihracatı 2 milyar 230 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yaptı. Onu 2 milyar 146 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 1 milyar 182 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, yaklaşık 694 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yaklaşık 419 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yaklaşık 370 milyon dolarla İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yaklaşık 193 milyon dolarla İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği izledi.

İİB'den 7 ayda 7 milyar 215 milyon dolarlık ihracat

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, birliğin yılın yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artışla daha fazla ihracat yaptığını belirterek, "İİB, temmuz ayında ise başarılı performansıyla diğer genel sekreterlikler arasında ihracatını en yüksek oranlı artıran birlik oldu. En çok ihracat yaptığımız ana pazarlarımızda ihracat artışları gerçekleştirdik. Yılın yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, ABD'ye yüzde 40, Norveç'e yüzde 79,4, Birleşik Krallık'a yüzde 14,5 ihracat artırdık." ifadelerini kullandı.

