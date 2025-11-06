Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu toplantısında sonuç çıktı. BoE'den yapılan açıklamada, politika faizinin piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 4'te sabit tutulduğu söylendi.

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 16:48

(BoE) tarafından yapılan açıklamada, Kurulu toplantısında Başkan Andrew Bailey dahil olmak üzere üyelerin 5'i politika faizinin yüzde 4'te sabit bırakılması, üyelerin 4'ü ise 25 baz puan faiz indirimine gidilmesi yönünde oy kullandı.

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

Açıklamada, ülkede dezenflasyon sürecinin, hala sıkı olan para politikasının desteğiyle devam ettiği ve para politikasının yüzde 2 hedefinin sürdürülebilir şekilde tutturulmasına yönelik riskler arasında denge kurulacak biçimde belirlendiği belirtildi. Yıllık enflasyonun eylülde yüzde 3,8 olduğu anımsatılan açıklamada, ücret artışları gerilemeye devam ederken temel hizmet enflasyonunun da düştüğü ifade edildi.

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

Açıklamada, enflasyonun kalıcılığına ilişkin risklerin son dönemde daha az belirgin hale geldiği kaydedilerek, "Politika faizinin düşürülmesiyle para politikasının sıkılığı azalmış durumda. Bundan sonraki olası faiz indirimlerinin boyutu ise enflasyon görünümünün seyrine bağlı olacak. Dezenflasyondaki ilerleme sürerse politika faizinin kademeli bir şekilde aşağı yönlü hareketine devam etmesi muhtemel." değerlendirmesinde bulunuldu.

Politika faizine yönelik gelecek adımların verilere göre değerlendirileceği ve aynı zamanda 26 Kasım'da açıklanacak Sonbahar Bütçesi'nin takip edileceği bildirilen açıklamada, bu yılın dördüncü çeyreğinde ekonomik büyümenin yüzde 1,4, enflasyonun yüzde 3,5 seviyesinde öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

BoE Başkanı Bailey, karar sonrası yaptığı değerlendirmede, politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tuttuklarını belirterek, "Politika faizinin hala kademeli şekilde düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak faizde yeni bir indirime gitmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine dönme patikasında olduğundan emin olmalıyız." ifadelerini kullandı.

#Ekonomi
#para politikası
#enflasyon
#faiz oranı
#İngiltere Merkez Bankası
#Ekonomi
