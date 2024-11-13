İsa Karakaş açıkladı: Yaşlılar için yepyeni bir dönem başlıyor! Yeni sigorta sistemi için devrim kapıda

13 Kasım 2024 15:16 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:31

Yeni sigorta sistemi için düğmeye basıldı. Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası gündemde. Uzun süreli yaşlı bakım sigortası, ihtiyaç duyan bireylerin sağlık ve bakım masraflarını hafifletmek amacıyla geliştirilmiş bir sigorta türü. Yeni dönemde bu alanda birçok yenilik bekleniyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik sistemini rahatlatacak yenilikleri açıkladı. Bakımda zorlanan aileler için müjde niteliğinde Bakım Sigortası Sistemi vatandaşa ilaç olacak.

Yeni asgari ücret için enflasyonu kenara attı! Olası zam senaryosunu açıkladı: İşte İsa Karakaş'tan en net rakam

Yeni asgari ücret için enflasyonu kenara attı! Olası zam senaryosunu açıkladı: İşte İsa Karakaş'tan en net rakam

Türkiye nüfusu hızla yaşlanmaya devam ediyor. Nüfus yaşlandıkça bakım hizmetleri artıyor. Uzun süreli yaşlı bakım sigortası bu noktada kritik önem taşıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik sistemini rahatlatacak müjdeyi duyurdu. SGK'nın gündemine giren "Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası" yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara için devrim niteliğinde yenilikler sunacak.

NÜFUS HIZLA YAŞLANIYOR

TÜİK’in verilerine göre ise ülkemizde, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2018 yılında 7 milyon 186 bin kişi iken 5 yılda %21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2018 yılında %8,8 iken, 2023 yılında %10,2’ye yükseldi.

BAKIM SİGORTASI SİSTEMİ ÖNEM KAZANIYOR

Çoğu gelişmiş ülkede sunulan bir sigorta türü olarak karşımıza çıkan uzun süreli bakım sigortası, bu noktada birçok soruna ilaç oluyor. Türkiye de yaşlanan nüfusun bakım ihtiyaçlarına çözüm sunmak için Almanya'da başarıyla uygulanan "Bakım Sigortası" modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Müjdeyi SGK Başuzmanı İsa Karakaş verdi.

TAMAMLAYICI UZUN SÜRELİ BAKIM SİGORTASI GELECEK

İsa Karakaş'ın aktardığına göre, Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası üzerinde çalışmaların başladı. Karakaş, devletin Orta Vadeli Programı, Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programı çerçevesinde yeni bir sigorta modelinin hayata geçirilmesinin öncelikli olduğunu ifade etti.

YAŞLI NÜFUSUN BAKIM GEREKSİNİMLERİNE İLAÇ OLACAK

Almanya, dünyada zorunlu uzun süreli bakım sigortası sistemini uygulayan ilk ülkelerden biri. Bakım sigortası bu kapsamda yenilikçi adımla, yaşlı ve engelli bireylerin bakım ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunulması hedefliyor.

Bu sistem, düzenli bir plan ve program doğrultusunda yürütülerek, bakıma muhtaç bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve sosyal güvenlik sistemini rahatlatacak.

Program ile aileler üzerindeki bakım yükü azalırken, devletin yaşlı bireylerin refahını güvence altına alması sağlanacak.

BAKIM SİGORTASI SİSTEMİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?