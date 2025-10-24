Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

TOKİ 500 bin konut başvuru nereden yapılır? Başvuru tarihleri açıklandı

TOKİ 500 bin konut başvuru tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlatıldı. Proje kapsamında 500 bin konut inşa edilecek, İstanbul’da ayrıca 15 bin kiralık sosyal konut hayata geçirilecek. İşte TOKİ 500 bin konut başvuru detayları…

TOKİ 500 bin konut başvuru nereden yapılır? Başvuru tarihleri açıklandı
Haber Merkezi
24.10.2025
24.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de düzenlenen “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Tanıtım Töreni”nde projeyle ilgili tüm detayları açıkladı. 500 bin sosyal konut başvurusu ile ilgili detaylar da belli oldu.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla duyurulan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Proje ile birlikte hem konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara uzun vadeli ödeme kolaylığı sunulacak hem de kira fiyatlarının düşürülmesi hedeflenecek. İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık sosyal konut da üretilecek.

TOKİ 500 bin konut başvuru nereden yapılır? Başvuru tarihleri açıklandı

Başvurular, belirlenen tarihler arasında alınacak ve hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. İstanbul’da kiralık konut modeliyle 3 yıl süreyle piyasa değerinin altında kiralama imkanı sunulacak.

TOKİ 500 bin konut başvuru nereden yapılır? Başvuru tarihleri açıklandı

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR? (E DEVLET)

“Yüzyılın Konut Projesi” için başvurular Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru süreci tamamen dijital ve şeffaf şekilde yürütülecek.

TOKİ 500 bin konut başvuru nereden yapılır? Başvuru tarihleri açıklandı

Vatandaşlar, başvuru sürecinde kimlik bilgileriyle birlikte gelir durumunu beyan edecek. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri gelir şartından muaf tutulacak. Başvurular 10 Kasım 2025’te başlayacak ve 19 Aralık 2025’e kadar devam edecek.

TOKİ 500 bin konut başvuru nereden yapılır? Başvuru tarihleri açıklandı

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuracak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin eşleri ve çocukları dahil olmak üzere üzerlerinde herhangi bir konut tapusunun bulunmaması şartı aranacak.

TOKİ 500 bin konut başvuru nereden yapılır? Başvuru tarihleri açıklandı

Gelir sınırı İstanbul’da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca başvuru yapılacak bölgede adrese dayalı kayıt sistemine göre en az bir yıldır ikamet edilmesi gerekiyor. Emekliler ile deprem bölgesi illerinde yaşayan vatandaşlarda bu şart, nüfus kaydına göre değerlendirilecek.

TOKİ 500 bin konut başvuru nereden yapılır? Başvuru tarihleri açıklandı

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Hak sahipliği kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kurada ismi çıkan vatandaşlara sonuçlar resmi kanallar üzerinden duyurulacak.

TOKİ 500 bin konut başvuru nereden yapılır? Başvuru tarihleri açıklandı

Proje kapsamında inşa edilecek konutların teslim süreci Mart 2027 itibarıyla başlayacak. TOKİ, aynı proje kapsamında 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 anaokulu, 500 aile sağlığı merkezi ve 500 spor salonu da inşa edecek.

TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire ne kadar? 500 bin konut ödeme planı belli oldu
500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak? "Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı
TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? 500 bin konut inşa edilecek
#toki
#toki konutları
#sosyal konut
#sosyal konut
#sosyal konut projesi
#Aktüel
