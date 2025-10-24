Menü Kapat
Hava Durumu

TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? 500 bin konut inşa edilecek

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülecek projede, vatandaşlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olabilecek. İşte sosyal konut projesi yapılacak iller ve detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
19:18
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
19:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde düzenlenen “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Tanıtım Töreni”nde projenin detaylarını açıkladı. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde 500 bin konut inşa edilecek. Proje, şehirlerin barınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yüksek kira fiyatlarını dengelemeyi amaçlıyor. Evler; 55, 65 ve 80 metrekarelik dairelerden oluşacak. Kampanya “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla yürütülecek ve eliyle gerçekleştirilecek.

Projede yer alan konutlardan İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de 21 bin 520, Gaziantep’te 13 bin 940, Konya’da 13 bin 670, Şanlıurfa’da 13 bin 190, Diyarbakır’da ise 12 bin 170 konut yapılacak. Türkiye genelinde dağılım, illerin nüfus yoğunluğu ve konut ihtiyacına göre belirlendi. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat, Halkbank, Emlak Katılım Bankaları ve e-Devlet üzerinden alınacak.

500 BİN KONUT İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep gibi büyükşehirlerde konut sayısı nüfus oranına göre artırıldı. Projede İstanbul 100 bin konutla en yüksek payı alırken, Anadolu illerinde de dengeli bir dağılım planlandı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya ve Gaziantep gibi şehirlerde on bini aşkın yeni konut inşa edilecek.

Ayrıca projeye özel gruplara belirli kontenjanlar ayrıldı. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5, engelli vatandaşlar için yüzde 5, emekliler için yüzde 20, 3 ve üzeri çocuklu aileler için yüzde 10, gençler içinse yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacak.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Proje kapsamında vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanıyla ev sahibi olabilecek. Anadolu illerinde 55 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlayacak.

İstanbul’daki konut fiyatları ise 55 metrekare için 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekare için 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekare için 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Taksitler, İstanbul için 7 bin 313 TL’den başlayacak. Konutların teslimine Mart 2027 itibarıyla başlanacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BURSA, KOCAELİ, KONYA, ELAZIĞ NEREYE YAPILACAK?

TOKİ tarafından yapılacak konutların il ve ilçe bazlı dağılımı illerin ihtiyaç durumuna göre planlanıyor. Bursa ve Kocaeli gibi sanayi şehirlerinde projelerin yeni gelişim alanlarında hayata geçirilmesi bekleniyor. Konya, Elazığ ve çevre illerde ise mevcut şehir planlamasına entegre olacak şekilde yeni yerleşim alanları kurulacak.

Bu projeler kapsamında mahalle konakları, camiler, aile sağlığı merkezleri, anaokulları, spor salonları ve el sanatları merkezleri de inşa edilecek. Toplamda 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi ve 500 spor salonu yapılacak.

