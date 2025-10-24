Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak? "Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı

500 bin sosyal konut projesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya başta olmak üzere 81 ilde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlesi başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülecek proje ile 500 bin konut, 240 aya kadar vade ve yüzde 10 peşinatla satışa sunulacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 20:14

“Yüzyılın Konut Projesi”nin tanıtım töreni Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un katıldığı törende, daha önce tamamlanan “İlk Evim Projesi” kapsamındaki konutların anahtar teslimi de yapıldı.

500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak? "Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı

500 BİN KONUT NEREYE YAPILACAK?

81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında konutlar 80, 65 ve 55 metrekarelik daireler şeklinde inşa edilecek. Türkiye genelinde yapılacak toplam 500 bin konutun illere göre dağılımı da açıklandı. Buna göre, İstanbul’da 100 bin, ’da 30 bin 780, ’de 21 bin 520, Gaziantep’te 13 bin 940, Konya’da 13 bin 670, Şanlıurfa’da 13 bin 190, Diyarbakır’da 12 bin 170 konut yapılacak. Diğer illerde de nüfus yoğunluğu ve ihtiyaca göre konut sayıları belirlendi.

500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak? "Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı

Projede konutlarla birlikte 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 anaokulu, 500 spor salonu ve 500 el sanatları üretim merkezi de inşa edilecek. Böylece yeni yaşam alanlarının yalnızca konut değil, aynı zamanda sosyal donatı bakımından da tam donanımlı olması hedefleniyor. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar için etkinlik alanları ve kafeteryalar yer alacak.

500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak? "Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL'DA NEREYE, NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul’da 100 bin konutun yanı sıra ilk kez uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut modeli de hayata geçirilecek. Kiralık konutlar, piyasa rayiç bedelinin altında ücretlerle belirli kriterlere uygun vatandaşlara kiralanacak. Bu evler 3 yıllık sürelerle kiralanabilecek ve tarafından yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak. Projenin konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak? "Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı

Satışa sunulacak İstanbul konutları 55, 65 ve 80 metrekare büyüklüğünde olacak. 55 metrekarelik 1+1 daireler için satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar için 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 daireler için ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile aylık taksitler 7 bin 313 TL’den başlayacak.

500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak? "Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı

SOSYAL KONUT ANKARA VE İZMİR'DE NEREYE, KAÇ TANE YAPILACAK?

Proje kapsamında Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de ise 21 bin 520 konut yapılacak. Bu konutlar da tıpkı İstanbul’daki gibi 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak. Ankara ve İzmir’deki projelerde de öncelik uygun gelir düzeyine sahip, üzerinde tapu bulunmayan ve belirlenen ikamet koşullarını sağlayan vatandaşlarda olacak.

500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak? "Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin TL bedelle satışa çıkacak. Aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlayacak. Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak? "Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT NEDİR?

Kiralık sosyal konut modeli, TOKİ tarafından ilk kez İstanbul’da uygulanacak bir proje olacak. Bu sistemde üretilen konutlar, piyasa değerinin altında kiralarla vatandaşlara tahsis edilecek. Kiralamalar 3 yıl süreyle yapılacak ve kiracılar belirli kriterlere göre belirlenecek.

500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak? "Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı

Bu konutların yönetimi, bakımı ve denetimi TOKİ tarafından yürütülecek. Kiralık sosyal konutlar, özellikle İstanbul’daki yüksek kira bedellerine karşı vatandaşların uygun fiyatlı barınma imkanına ulaşmasını sağlamak amacıyla tasarlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ sosyal konut projesi hangi illerde yapılacak? 500 bin konut inşa edilecek
ETİKETLER
#istanbul
#izmir
#toki
#toki konutları
#Ankara
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.