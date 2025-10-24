500 bin sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir’de nereye yapılacak? "Yüzyılın Konut Projesi" tanıtıldı

“Yüzyılın Konut Projesi”nin tanıtım töreni İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un katıldığı törende, daha önce tamamlanan “İlk Evim Projesi” kapsamındaki konutların anahtar teslimi de yapıldı.

500 BİN KONUT NEREYE YAPILACAK?

81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında konutlar 80, 65 ve 55 metrekarelik daireler şeklinde inşa edilecek. Türkiye genelinde yapılacak toplam 500 bin konutun illere göre dağılımı da açıklandı. Buna göre, İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de 21 bin 520, Gaziantep’te 13 bin 940, Konya’da 13 bin 670, Şanlıurfa’da 13 bin 190, Diyarbakır’da 12 bin 170 konut yapılacak. Diğer illerde de nüfus yoğunluğu ve ihtiyaca göre konut sayıları belirlendi.

Projede konutlarla birlikte 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 anaokulu, 500 spor salonu ve 500 el sanatları üretim merkezi de inşa edilecek. Böylece yeni yaşam alanlarının yalnızca konut değil, aynı zamanda sosyal donatı bakımından da tam donanımlı olması hedefleniyor. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar için etkinlik alanları ve kafeteryalar yer alacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL'DA NEREYE, NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul’da 100 bin konutun yanı sıra ilk kez uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut modeli de hayata geçirilecek. Kiralık konutlar, piyasa rayiç bedelinin altında ücretlerle belirli kriterlere uygun vatandaşlara kiralanacak. Bu evler 3 yıllık sürelerle kiralanabilecek ve TOKİ tarafından yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak. Projenin konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Satışa sunulacak İstanbul konutları 55, 65 ve 80 metrekare büyüklüğünde olacak. 55 metrekarelik 1+1 daireler için satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar için 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 daireler için ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile aylık taksitler 7 bin 313 TL’den başlayacak.

SOSYAL KONUT ANKARA VE İZMİR'DE NEREYE, KAÇ TANE YAPILACAK?

Proje kapsamında Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de ise 21 bin 520 konut yapılacak. Bu konutlar da tıpkı İstanbul’daki gibi 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak. Ankara ve İzmir’deki projelerde de öncelik uygun gelir düzeyine sahip, üzerinde tapu bulunmayan ve belirlenen ikamet koşullarını sağlayan vatandaşlarda olacak.

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin TL bedelle satışa çıkacak. Aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlayacak. Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT NEDİR?

Kiralık sosyal konut modeli, TOKİ tarafından ilk kez İstanbul’da uygulanacak bir proje olacak. Bu sistemde üretilen konutlar, piyasa değerinin altında kiralarla vatandaşlara tahsis edilecek. Kiralamalar 3 yıl süreyle yapılacak ve kiracılar belirli kriterlere göre belirlenecek.

Bu konutların yönetimi, bakımı ve denetimi TOKİ tarafından yürütülecek. Kiralık sosyal konutlar, özellikle İstanbul’daki yüksek kira bedellerine karşı vatandaşların uygun fiyatlı barınma imkanına ulaşmasını sağlamak amacıyla tasarlandı.