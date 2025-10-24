Menü Kapat
Editor
 TGRT Haber

TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire ne kadar? 500 bin konut ödeme planı belli oldu

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde daireleri 1+1 ve 2+1 inşa edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye’nin en kapsamlı sosyal konut hamlesini başlattı. Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek. Vatandaşlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar taksit imkanıyla ev sahibi olabilecek. İşte TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire fiyatı…

TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire ne kadar? 500 bin konut ödeme planı belli oldu
24.10.2025
24.10.2025
saat ikonu 20:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de düzenlenen “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Tanıtım Töreni”nde projenin detaylarını kamuoyuna duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törende, “İlk Evim Projesi” kapsamında tamamlanan konutların anahtar teslimleri gerçekleştirildi.

TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire ne kadar? 500 bin konut ödeme planı belli oldu

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU NE ZAMAN?

“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla başlatılan proje kapsamında başvurular, 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve e-Devlet üzerinden alınacak. Hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Proje kapsamında inşa edilecek konutların teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire ne kadar? 500 bin konut ödeme planı belli oldu

Başvuru şartlarına göre, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş kişiler projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin, kendileri veya eşleri adına kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor. İstanbul için aylık hane geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olarak belirlendi. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Ayrıca başvuru yapılacak yerde en az bir yıldır ikamet etme şartı aranacak.

TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire ne kadar? 500 bin konut ödeme planı belli oldu

TOKİ SOSYAL KONUT 1+1, 2+1 DAİRE FİYATLARI

Proje kapsamında İstanbul ve Anadolu illeri için farklı fiyat ve ödeme planları oluşturuldu. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. İstanbul’da ise 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire ne kadar? 500 bin konut ödeme planı belli oldu

Projede yer alan daireler yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla satışa çıkarılacak. Anadolu illerinde aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlayacak. İstanbul’da ise konut tipine göre 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişen taksitlerle ödeme yapılabilecek. Bu ödeme planıyla vatandaşlara uzun vadeli ve sabit taksitli ev sahibi olma fırsatı tanınacak.

TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire ne kadar? 500 bin konut ödeme planı belli oldu

TOKİ SOSYAL KONUT 1+1, 2+1 DAİRE KAÇ METREKARE, NASIL OLACAK?

81 ilin tamamını kapsayan proje çerçevesinde konutların büyüklükleri 55, 65 ve 80 metrekare olarak planlandı. Daire tiplerine göre 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanan konutlar, modern şehircilik anlayışına uygun şekilde inşa edilecek. Proje dahilinde İstanbul’da 100.000, Ankara’da 30.780, İzmir’de 21.520, Gaziantep’te 13.940, Konya’da 13.670, Şanlıurfa’da 13.190 ve Diyarbakır’da 12.170 konut yapılacak.

TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire ne kadar? 500 bin konut ödeme planı belli oldu

Bakanlık, proje kapsamında sadece konut üretimiyle sınırlı kalmayacak. eliyle 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 anaokulu, 500 aile sağlığı merkezi, 500 spor salonu ve 500 el sanatları üretim merkezi de inşa edilecek. Bu sosyal donatılar sayesinde yeni yerleşim alanlarının tüm ihtiyaçları karşılanacak. İstanbul’da ayrıca 15.000 kiralık sosyal konut üretilecek ve bu konutlar piyasa bedelinin altında kiraya verilecek.

TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire ne kadar? 500 bin konut ödeme planı belli oldu

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİTLER

Anadolu illerinde 55 metrekarelik 1+1 konutlar için satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Bu konutlar için yüzde 10 peşinatla (180 bin TL) 240 ay vade uygulanacak ve aylık taksit 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1 konutlarda satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL, aylık taksit 8 bin 250 TL; 80 metrekarelik 2+1 konutlarda ise satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL ve aylık taksit 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ sosyal konut 1+1 ve 2+1 daire ne kadar? 500 bin konut ödeme planı belli oldu

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 dairelerin satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Peşinat oranı yüzde 10, vade süresi ise 240 ay olacak. Buna göre aylık taksitler 7 bin 313 TL’den başlayacak ve 11 bin 63 TL’ye kadar çıkacak.

