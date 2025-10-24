Menü Kapat
Mauro Icardi Avrupa devine: Transferde kritik iddia!

Galatasaray ile kontratı sona ermek üzere olan Mauro Icardi için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Calciomercato’da yer alan habere göre Mauro Icardi, Avrupa devi Milan'ın transfer listesine eklendi.

Mauro Icardi Avrupa devine: Transferde kritik iddia!
ve arasındaki sürecin yankıları gittikçe artıyor. Halihazırda sözleşmesinin son aylarında olan Mauro Icardi'ye hala yeni bir anlaşma önermeyen Galatasaray'a, 'dan da kritiği geldi.

Mauro Icardi Avrupa devine: Transferde kritik iddia!

MAURO ICARDI TRANSFERİNDE KRİTİK EŞİK

Galatasaray ile yüklü bir kontratı olan Mauro Icardi, sözleşmesinin sonuna yaklaşmasına rağmen son şampiyondan yeni bir teklif almamıştı! An itibarıyla ise Arjantin ve Suudi Arabistan'dan sonra, İtalya'da da Mauro Icardi süreci başladı. Zira uzun vadeli bir planlama gerçekleştiren , Arjantinli yıldızı transfer etme kararı aldı.

Mauro Icardi Avrupa devine: Transferde kritik iddia!

MAURO ICARDI VE SÖZLEŞME TEZATI

Gazeteci Serdar Ali Çelikler; geçtiğimiz hafta konu özelinde konuşmuş ve Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi için henüz olumlu bir karar almadığını, ayrıca da yıldız golcünün şu anki maaşının yüksek bulunduğunu anlatmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI NE KADAR KAZANIYOR?
Yetenekli forvetin, yıllık gelirinin 10 milyon Euro üzerinde olduğu iddia ediliyor.
