Mauro Icardi Avrupa devine: Transferde kritik iddia!

Galatasaray ve Mauro Icardi arasındaki sürecin yankıları gittikçe artıyor. Halihazırda sözleşmesinin son aylarında olan Mauro Icardi'ye hala yeni bir anlaşma önermeyen Galatasaray'a, İtalya'dan da transfer kritiği geldi.

MAURO ICARDI TRANSFERİNDE KRİTİK EŞİK

Galatasaray ile yüklü bir kontratı olan Mauro Icardi, sözleşmesinin sonuna yaklaşmasına rağmen son şampiyondan yeni bir teklif almamıştı! An itibarıyla ise Arjantin ve Suudi Arabistan'dan sonra, İtalya'da da Mauro Icardi süreci başladı. Zira uzun vadeli bir planlama gerçekleştiren Milan, Arjantinli yıldızı transfer etme kararı aldı.

MAURO ICARDI VE SÖZLEŞME TEZATI

Gazeteci Serdar Ali Çelikler; geçtiğimiz hafta konu özelinde konuşmuş ve Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi için henüz olumlu bir karar almadığını, ayrıca da yıldız golcünün şu anki maaşının yüksek bulunduğunu anlatmıştı.