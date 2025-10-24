Dünya'ya yaklaşan 3I/ATLAS ne anlama geliyor? Korkutan sözlere Umut Yıldız'dan cevap var

Keşfi 1 Temmuz'da yapılan ve yıldızlararası bir cisim olduğu tespitinde bulunulan 3I/ATLAS, bilim dünyasında hâlen tartışılıyor.

Astrofizikçi-İletişim Mühendisi Dr. Umut Yıldız, Dünya'ya yaklaşan 3I/ATLAS gök cismi hakkında TGRT Haber'de ekrana gelen Alper Altun ile Dünyada Bugün programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu.

"DURUM ABARTILIYOR"

Cismin, sıradan bir kaya parçası olduğuna işaret eden Yıldız, yıldızlararası bir kuyruklu yıldız özelliğine sahip olduğunu söyledi. Ayrıca konuyla ilgili yapılan bilimsel açıklamaların amacından uzaklaştığını değerlendiren Yıldız, korkulacak olağanüstü bir durumun olmadığını aktardı.

Durumun abartıldığı yorumunda bulunan Yıldız, 3I/ATLAS ismi verilen cismin, Dünya'ya çok yakın bir noktadan geçmeyeceğini belirterek cismin Dünya ile Güneş arasındaki mesafeden bile daha uzaktan geçeceğini aktardı.

3I/ATLAS'ın, keşfedilen 3. kuyruklu yıldız olduğunu aktaran Yıldız, ileride daha çoklarının keşfedilmeyi beklendiğini söyledi.

NASA SPACE X GERİLİMİ

Amerikan Uzay Ajansı (NASA) ile Elon Musk 'un sahibi olduğu Space X arasındaki gerilim hakkında da konuşan Yıldız, Elon Musk'ın ABD Başkanı seçilen Trump'ı desteklemesinden ötürü uzay konusunda önemli gelişmelerin yaşanmasını beklediğini ancak durumun böyle gelişmediğinin görüldüğünü söyledi.

TÜRKİYE'DE UZAY ÇALIŞMALARI

TÜBİTAK'ın, Türkiye'deki uzay çalışmalarının öncülüğünü yaptığını hatırlatan Yıldız, 2026'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) Antalya'da yapılacağını söyledi.