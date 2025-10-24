Menü Kapat
Benim Sayfam
20°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Dünya'ya yaklaşan 3I/ATLAS ne anlama geliyor? Korkutan sözlere Umut Yıldız'dan cevap var

Dünya'ya yaklaşan ve yeni keşfedilen 3I/ATLAS gök cismi hakkında pek çok iddia ortaya atılırken konuyla ilgili en net bilgiler TGRT Haber ekranlarında açıklandı. Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, konunun abartıldığını belirterek cismin yıldızlararası bir kuyruklu yıldız olduğunu söyledi. Yıldız, cismin dünyaya çok yakından geçeceği konusunda oluşturulan korkuları giderecek önemli bilgiler de verdi.

Keşfi 1 Temmuz'da yapılan ve yıldızlararası bir cisim olduğu tespitinde bulunulan 3I/ATLAS, dünyasında hâlen tartışılıyor.

Astrofizikçi-İletişim Mühendisi Dr. Umut Yıldız, Dünya'ya yaklaşan 3I/ATLAS gök cismi hakkında TGRT Haber'de ekrana gelen Alper Altun ile Dünyada Bugün programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu.

"DURUM ABARTILIYOR"

Cismin, sıradan bir kaya parçası olduğuna işaret eden Yıldız, yıldızlararası bir özelliğine sahip olduğunu söyledi. Ayrıca konuyla ilgili yapılan bilimsel açıklamaların amacından uzaklaştığını değerlendiren Yıldız, korkulacak olağanüstü bir durumun olmadığını aktardı.

Dünya'ya yaklaşan 3I/ATLAS ne anlama geliyor? Korkutan sözlere Umut Yıldız'dan cevap var

Durumun abartıldığı yorumunda bulunan Yıldız, 3I/ATLAS ismi verilen cismin, Dünya'ya çok yakın bir noktadan geçmeyeceğini belirterek cismin Dünya ile Güneş arasındaki mesafeden bile daha uzaktan geçeceğini aktardı.

3I/ATLAS'ın, keşfedilen 3. kuyruklu yıldız olduğunu aktaran Yıldız, ileride daha çoklarının keşfedilmeyi beklendiğini söyledi.

NASA SPACE X GERİLİMİ

Amerikan Ajansı () ile Elon Musk 'un sahibi olduğu Space X arasındaki gerilim hakkında da konuşan Yıldız, Elon Musk'ın ABD Başkanı seçilen Trump'ı desteklemesinden ötürü uzay konusunda önemli gelişmelerin yaşanmasını beklediğini ancak durumun böyle gelişmediğinin görüldüğünü söyledi.

TÜRKİYE'DE UZAY ÇALIŞMALARI

TÜBİTAK'ın, Türkiye'deki uzay çalışmalarının öncülüğünü yaptığını hatırlatan Yıldız, 2026'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) Antalya'da yapılacağını söyledi.

