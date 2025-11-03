İsa Karakaş yüksek emekli maaşı almanın şifresini verdi! Kod adı ABO

Ülkemizde emeklilik hayali, birçok çalışan için "ne kadar az çalışsam o kadar iyi" tuzağına dönüşmüş durumda. Keza kısmi şartlarla emekli olanlarla normal emeklilik şartlarıyla emekli olanlara aynı maaş ödenmektedir. Örneğin 3600 gün primle emekli olanlarla asgari ücretten 9000 gün primle emekli olan esnafa kök maaş uygulamasıyla aynı maaş ödenmektedir.

Özellikle 9000 gün prim ödeyerek emekli olan Bağ-Kur’lu vatandaşlar bu duruma feryat ediyor: "Az primle emekli olanla, ömür boyu didinen aynı maaşı mı alacak?"