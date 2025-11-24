Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İsa Karakaş'tan GSS'de 'cebiniz yanmasın' uyarısı! e-Devlet’ten kontrol edin, borca batmayın

Kasım 24, 2025 09:03
1
İsa Karakaş'tan GSS'de 'cebiniz yanmasın' uyarısı! e-Devlet’ten kontrol edin, borca batmayın

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları vatandaşın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Zaman zaman sağlanan af imkanlarıyla rahatlamalar yaşansa da tahmini rakamlara göre; 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyarın üzerindeki GSS prim borcu bulunuyor. İsa Karakaş bugün Türkiye gazetesindeki köşesinde 'GSS prim artışında çaresiz değilsiniz!' başlıklı bir yazı kaleme alarak prim borcu olan vatandaşların elindeki imkanları masaya yatırdı.   İşte Karakaş'ın yazısından öne çıkanlar:     

 

 

2

16 yıl önce hayatımıza giren Genel Sağlık Sigortası (GSS), bugün herkesi kapsıyor. Yabancı öğrencilerden, ülkemizde ikamet eden tüm yabancılar dâhil, çalışanlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), isteğe bağlı sigortalılar... Hepsi otomatik güvence altında.

3

Ama işsizler, kaçak çalışanlar, lise mezunu 20 yaş üstü gençler, üniversite bitirmiş 25 yaş üstü işsizler, sigortasız tarım işçileri, ev hizmetlileri ve cebinden sağlık masrafı yapanlar? Onlar da 2012'den beri GSS şemsiyesi altında. Ancak gerçek tehlike burada: Fark etmeyenler her ay 780 TL'lik prim+gecikme zammı+ceza bataklığına saplanmış durumda!

4

Birikmiş borçlar dağ gibi. Her 2-3 yılda çıkarılan yapılandırma kanunları da bu borçlara çare olmuyor.

Üstüne tuz biber: Resmî Gazete'de çıkan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1 Aralık 2025'ten itibaren GSS primi %100 zamlandı! Aylık tutar 780 TL'den 1560 TL'ye fırladı.

5

Ocak 2026 asgari ücret zammıyla? 2000 TL'yi aşacak!

Yüz binlerce vatandaşımız mevcut borçla boğuşurken bu haberle şoke oldu! Gazetemize yağan mesajlar: "Ne yapacağız? İcra mı kapıda?"

6

İTİRAZ HAKKINIZ VAR!

SGK tebligatı geldi diye hemen yeltenirseniz, cebiniz yanar. Tebligatı mikroskop gibi inceleyin:

  • Borç döneminde sigortalı mıydınız?
  • İşten çıkıştan sonraki 100 gün mü?
  • İŞKUR işsizlik ödeneği, kısa çalışma, yarım çalışma dönemi mi?
  • O sırada öğrenci miydiniz?

Eğer yersizse? Derhal itiraz edin! SGK'ya yazılı başvurun, hakkınızı arayın. Binlerce vatandaş böyle kurtuldu-siz de kurtulun!

7

"Prim ödeyemem" diyorsanız, altın bilet: GELİR TESTİ!

  • Sosyal güvencesi olmayanlar (ya da bakmakla yükümlü statüsü biten Türk vatandaşları) için ideal.
  • 2017'de zorunluluk kalktı ama düşük gelirliler için hâlâ müthiş fırsat!

8

NASIL YAPILIYOR?

İkametgâhınızın bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na başvurun.

Süre sınırı yok-re'sen tescil edilenler için her zaman açık!

Sonuç? Ailede kişi başına gelir asgari ücretin 1/3'ünden düşük çıkarsa? Devlet primlerinizi öder, siz 1 kuruş ödemezsiniz! Hastane, ilaç, muayene-hepsi bedava. Ailede doğum, ölüm, evlilik, boşanma gibi değişiklik mi oldu? Hemen yenileyin testi! Durumunuz düzelir, borç silinir.

9

Birikmiş GSS borçlarının çoğu gecikme zammı ve ceza!

Yazılarımızı takip eden okurlarımız bizi dinleyerek yapılandırma dönemlerinde çıkan fırsatları kaçırmadı. En son 2023 yılında fark edenler sadece ana primi ödeyip kurtuldu-ucuza kapattılar.

 

10

Yakın gelecekte yeni SGK prim yapılandırması bekliyorum. Bu kez kaçırmayın!

Bu fırsatta GSS borçlarınızdan kurtulun. Gelir düşükse ayrıca test yoluyla tahakkuk edecek borçları bertaraf edin.

 

11

Son söz olarak zam öncesi harekete geçin, yoksa 1560 TL'ye yükseltilen GSS primi gecikme zammı ve cezasıyla kâbusa dönüşür.

Çalışmayanlar SGK güvencesi olmayanlar her zaman e-Devlet’ten kontrol edin! Bu zamlanan GSS borcuna batmayın, tedbirlerinizi alın.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.