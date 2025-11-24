Marcao'dan yıllar sonra gelen Kerem Aktürkoğlu itirafı! Derbi öncesi mesaj yolladı

2022 yazında Galatasaray'dan La Liga'nın köklü takımı Sevilla'ya transfer olan Marcao Teixiera, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marcao, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun sarı lacivertlilere transfer olmasına ilişkin de yorumda bulundu.

Sportcell Youtube kanalına konuşan Marcao, Sevilla'ya transfer süreciyle ilgili, "Buraya ilk geldiğimde zor zamanlar geçirdim. Beklenmedik bir sakatlık oldu ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Şu an memnunum, ailem mutlu, her şey harika gidiyor" diye konuştu.

"BU SENE DE GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR"

Galatasaray'ı özlediğini ve takip ettiğini söyleyen 29 yaşındaki savunmacı, "Galatasaray’da duygularla dolu 3-4 yıl geçirdim. Benim için bir evrim gibiydi. Geldiğimde imparatorumuz Fatih Terim bana çok yardım etti. Beni büyük bir futbolcu yaptı. Ayrıldığımdan beri tabii ki maçları takip ediyorum. Gördüğüm kadarıyla orada işler yolunda gidiyor, bunun için mutluyum. Umarım ‘Gala’ bu sene de şampiyon olur" ifadelerini kullandı.

DERBİYİ KİM KAZANIR?

Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Brezilyalı stoper, "Fenerbahçe’ye karşı olan maçlar, çok farklı ve büyük maçlardır. Birçok farklı şey içerir. Haftaya Galatasaray’ın zaferle ayrılacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA MESAJ

Galatasaray'da forma giyerken maç sırasında yumruk attığı eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili de konuşan Marcao şunları söyledi:

"Onun için en iyisini diliyorum. Benim yapmayacağım bir şey yaptı ama oynadığı futboldan keyif almasını isterim. Galatasaray’da değer verdiğim kişilerden biriydi. Oradayken bana oldukça yardımcı oldu. Tabii ki en büyük rakibimize iyi bir gözle bakamam ama onun için en iyisini diliyorum."