 Onur Kaya

Marcao'dan yıllar sonra gelen Kerem Aktürkoğlu itirafı! Derbi öncesi mesaj yolladı

Sevilla'da forma giyen eski Galatasaraylı Marcao Teixiera, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. 4 yıl önce maç içinde yumruk attığı eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili de konuşan Brezilyalı savunmacı, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Marcao'dan yıllar sonra gelen Kerem Aktürkoğlu itirafı! Derbi öncesi mesaj yolladı
24.11.2025
08:42
24.11.2025
08:52

2022 yazında Galatasaray'dan La Liga'nın köklü takımı Sevilla'ya transfer olan Marcao Teixiera, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marcao, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun sarı lacivertlilere transfer olmasına ilişkin de yorumda bulundu.

Sportcell Youtube kanalına konuşan Marcao, Sevilla'ya transfer süreciyle ilgili, "Buraya ilk geldiğimde zor zamanlar geçirdim. Beklenmedik bir sakatlık oldu ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Şu an memnunum, ailem mutlu, her şey harika gidiyor" diye konuştu.

Marcao'dan yıllar sonra gelen Kerem Aktürkoğlu itirafı! Derbi öncesi mesaj yolladı

"BU SENE DE GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR"

Galatasaray'ı özlediğini ve takip ettiğini söyleyen 29 yaşındaki savunmacı, "Galatasaray’da duygularla dolu 3-4 yıl geçirdim. Benim için bir evrim gibiydi. Geldiğimde imparatorumuz Fatih Terim bana çok yardım etti. Beni büyük bir futbolcu yaptı. Ayrıldığımdan beri tabii ki maçları takip ediyorum. Gördüğüm kadarıyla orada işler yolunda gidiyor, bunun için mutluyum. Umarım ‘Gala’ bu sene de şampiyon olur" ifadelerini kullandı.

Marcao'dan yıllar sonra gelen Kerem Aktürkoğlu itirafı! Derbi öncesi mesaj yolladı

DERBİYİ KİM KAZANIR?

Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Brezilyalı stoper, "Fenerbahçe’ye karşı olan maçlar, çok farklı ve büyük maçlardır. Birçok farklı şey içerir. Haftaya Galatasaray’ın zaferle ayrılacağına inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Marcao'dan yıllar sonra gelen Kerem Aktürkoğlu itirafı! Derbi öncesi mesaj yolladı

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA MESAJ

Galatasaray'da forma giyerken maç sırasında yumruk attığı eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili de konuşan Marcao şunları söyledi:

Marcao'dan yıllar sonra gelen Kerem Aktürkoğlu itirafı! Derbi öncesi mesaj yolladı

"Onun için en iyisini diliyorum. Benim yapmayacağım bir şey yaptı ama oynadığı futboldan keyif almasını isterim. Galatasaray’da değer verdiğim kişilerden biriydi. Oradayken bana oldukça yardımcı oldu. Tabii ki en büyük rakibimize iyi bir gözle bakamam ama onun için en iyisini diliyorum."

Marcao'dan yıllar sonra gelen Kerem Aktürkoğlu itirafı! Derbi öncesi mesaj yolladı
