23 Kasım Pazar reyting sonuçları 2025 || Bereketli Topraklar, Çarpıntı, Sahtekarlar, Teşkilat…Dün en çok ne izlendi?

23 Kasım Pazar akşamı Show TV’de Bereketli Topraklar, Star TV’de Çarpıntı, Now TV’de Sahtekarlar, TRT1’de ise Teşkilat dizilerinin yeni bölümleri ekranlara geldi. Yapımların ekran yolculuğu süresinde en belirleyici etken olan reyting sonuçları ise hem izleyiciler hem kanallar hem de yapımcılar tarafından merakla takip edilmeye başlandı…