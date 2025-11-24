23 Kasım Pazar reyting sonuçları 2025 || Bereketli Topraklar, Çarpıntı, Sahtekarlar, Teşkilat…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
23 Kasım 2025 reyting sonuçları haftanın ilk gününde yoğun şekilde araştırılıyor. Hafta sonunda dizi severler Bereketli Topraklar, Çarpıntı, Sahtekarlar ve Teşkilat dizileri ile unutulmaz anlar yaşadılar. Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkan dizilerin sona ermesinin ardından bu sefer de izlenme oranları konuşulmaya başlandı…
23 Kasım Pazar akşamı Show TV’de Bereketli Topraklar, Star TV’de Çarpıntı, Now TV’de Sahtekarlar, TRT1’de ise Teşkilat dizilerinin yeni bölümleri ekranlara geldi. Yapımların ekran yolculuğu süresinde en belirleyici etken olan reyting sonuçları ise hem izleyiciler hem kanallar hem de yapımcılar tarafından merakla takip edilmeye başlandı…
Dün akşam Show TV’de Bereketli Topraklar dizisi 4. Bölümüyle, Star TV’de Çarpıntı dizisi 11. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar dizisi 7. Bölümüyle, TRT1’de ise Teşkilat dizisi 158. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde Kanal D’de Titanik isimli yabancı sinema filmi, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster yarışması seyirciye keyifli anlar yaşatırken, TV8’de MasterChef’te yarışmacılar mavi takımın kaptanı olmak için mücadele etti.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 23 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.