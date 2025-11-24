Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor! 5 ilde çok kuvvetli bastıracak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Kasım Pazartesi günü için hav tahmin raporunu yayımladı. Geçtiğimiz hafta yazdan kalma günler yaşanırken, yeni haftada gri ve yağışlı havaların geri döneceği bildirildi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı bildirildi. İşte il il bölge bölge 24 Kasım Pazartesi gününe ait hava durumu...
Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yapılan açıklamada bu ilde yaşayanların tedbirli olması gerektiği bildirildi.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz ile Mersin'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KONYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu
KARS °C, 13°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu
VAN °C, 12°C
Az bulutlu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu