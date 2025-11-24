Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor! 5 ilde çok kuvvetli bastıracak

Kasım 24, 2025 07:46
1
bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Kasım Pazartesi günü için hav tahmin raporunu yayımladı. Geçtiğimiz hafta yazdan kalma günler yaşanırken, yeni haftada gri ve yağışlı havaların geri döneceği bildirildi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı bildirildi. İşte il il bölge bölge 24 Kasım Pazartesi gününe ait hava durumu... 

2
bugün hava nasıl olacak

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT 

Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yapılan açıklamada bu ilde yaşayanların tedbirli olması gerektiği bildirildi. 

3
marmara'da hava durumu

MARMARA


Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

4
Ege'de hava durumu

EGE


Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

5
Akdeniz hava durumu

AKDENİZ


Parçalı yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz ile Mersin'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

6
İç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU


Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

7
karadeniz hava durumu

BATI KARADENİZ


Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

8
karadeniz'de hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

9
doğu anadolu hava durumu

DOĞU ANADOLU


Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu

KARS °C, 13°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu

VAN °C, 12°C
Az bulutlu

10
güneydoğu anadolu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 16°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.