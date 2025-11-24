İstanbul kilit! Haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti

İstanbul'da haftanın ilk gününde vatandaşlar işe gidebilmek için sokaklara çıktı. Kentte etkili olan yağışla birlikte trafik adeta kilitlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'İ GEÇTİ

Sürücüler yoğun trafikte güçlükle ilerlerken, iş merkezlerinin yoğunlukta olduğu bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. İBB trafik haritasına göre saat 09.05 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü.