17°
İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı! İşte başvuru ve katılım şartları

Türkiye İş Kurumu tarafından devlet üniversiteleri iş birliğiyle düzenlenen "İŞKUR Gençlik Programı" başvuruları başladı. Programa katılan öğrencilere ödenecek ücret de açıkladı. İşte İŞKUR Gençlik Programı katılım ve başvuru şartlar...

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı! İşte başvuru ve katılım şartları
Türkiye İş Kurumu tarafından devlet üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirilen " " için başvurular başladı. Program, üniversite öğrencilerine hem iş gücü deneyimi kazandırmayı hem de gelir desteği sağlamayı hedefliyor.

Öğrencilerin edilebilirliğini artırmak, bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programı; devlet üniversitelerinde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik kısmi zamanlı bir aktif iş gücü programı olarak uygulanıyor.

İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı! İşte başvuru ve katılım şartları

GÜNLÜK NE KADAR ÖDENECEK?

Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programa dahil edilmiyor. Programa katılan öğrenciler haftada en fazla 3 gün, günde ise 7,5 saat çalışabilecek. Katılımcılara günlük 1.083 TL ödeme yapılacak. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

KATILIM VE BAŞVURU ŞARTLARI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, katılım şartları ve başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

"Türk vatandaşı olmak. Katılımcının 18 yaşını doldurmuş olması, üniversitenin son bir yıl içinde sigortalısı olmamak ve üniversitenin örgün öğrencisi olmak zorunludur. Yaşlılık veya malullük aylığı almamak gerekir. Başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde sigortalı olmamak ve programa başlama tarihinde de sigortalı olmamak gerekiyor. Açıköğretim, uzaktan eğitim veya kaydı dondurulmuş öğrenciler programa katılamaz. Hane geliri, asgari ücretin net tutarının 3 katını (66 bin 314 TL) geçmemelidir. Öğrenci yurdunda kalıyor ise belgelemek şartıyla gelir şartından muaftır. Ailesiyle yaşıyorsa, aile gelirleri hesaba katılır. Program süresi 6 aydan azsa 7 gün, uzun sürede ise 10 güne kadar izin hakkı vardır. Uzun vadeli ve kısa vadeli sigortası bulunan öğrenciler söz konusu programdan faydalanamamaktadır."

