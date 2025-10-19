Safran hasadı başladı! Dünyanın en pahalı baharatının kilosu büyükbaş hayvan fiyatı oldu

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunan safran bitkisini yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı turistler Yukarıçiftlik Köyü'nündeki tarlaları ziyaret etmeye devam ediyor.

YAĞMUR HASADI KÖTÜ ETKİLEDİ

Yukarıçiftlik köyünde 9. Safran Festivali başladı. Safran hasadıyla birlikte düzenlenen etkinlikte safranlı pilav ve kara çorba ikramı yapıldı. Öte yandan havanın yağışlı olmasının ardından tarlaların çamurla kaplanması safran hasadını olumsuz etkiledi.

KİLOSU 600 BİNDEN SATILACAK

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillenen safranın bu yılki hasadından elde edilecek ürün 600 bin liradan satılacak.

"ÇOK FAZLA SAFRAN TOPLANAMADI"

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Safran Festivali kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Festival döneminde yoğun yağışların etkili olduğunu belirten Yılmaz, "Bu yıl Safran Festivali döneminde yağmur almaktayız, yağmur yağıyor. Onun için sahada çok fazla safran çiçeği toplayamadık. Çünkü misafirleri tarlalara koyduğumuzda çiğnendiğinde ertesi gün çiçekler artık açmakta zorlanıyorlar, çamur olduğundan dolayı. Bu yüzden çok fazla tarlada safran toplamadan safran çiçeği festivalini idrak ettik" dedi.

"GÜNEŞ AÇARSA BİR AY BOYUNCA SAFRAN TOPLAYACAĞIZ"

Yaklaşık 8-10 gündür safran çiçeği topladıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu dönemde bölgeye epey yağmur yağdı. İnşallah 1-2 gün içinde güneş açarsa, ki önümüzdeki hafta açacak görünüyor, bir ay boyunca düzenli olarak safran çiçeği toplayabiliriz" diye konuştu.

FİYATI 150 BİN LİRA ARTTI

Yılmaz, 2024 yılı ürünü safranın kilogramını 450 bin liradan sattıklarını belirterek, "Muhtemelen 2025 hasadı 600 bin lira gibi görülüyor. Zannediyorum yeni ürün çıktığında bu fiyatlardan satacağız" ifadelerini kullandı.