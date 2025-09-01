İstanbul'da 1+0 daireye istenen fiyat şoke etti! "Metropol şehrin en ucuz evi"

Türkiye'de artan ev ve kira fiyatlarından sonra ilana koyulan 270 bin TL değerinde, 15 metre kare olan daire satışa sunuldu. İstanbul' da bulunan bu daire sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça eleştirildi.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞEN DAİRE

İstanbul'da satılık olarak ilana konulan 1+0 ev görenleri adeta şaşkına çevirdi. Son zamanlarda durmaksızın artan zamlardan sonra, fiyatıyla şaşırtan evin ücreti 270 bin TL olarak satışta sunuldu. Evin bakımsızlığı ve küçüklüğü ise yorumlarda oldukça söz konusu oldu.

BİR ODAYA İSTENİLEN FİYAT DUDAK UÇUKLATTI

Satışa sunulan evde sadece alaturka bir tuvalet, yarım tezgahı olan bir mutfak ve aynı alanda bulunan bir oda bulunuyor. Yaşam alanı oldukça yetersiz, bakımsız ve dar görünüyor. Ev hala emlak sitesinde satışa hazır olarak bulunuyor.