Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

İstanbul'da 1+0 daireye istenen fiyat şoke etti! "Metropol şehrin en ucuz evi"

Sosyal medyada İstanbul'un en ucuz dairesi bir emlak sitesinde 270 bin TL değerinde satışa sunuldu. Ev küçüklüğü ve bakımsızlığıyla görenleri şaşkına çevirdi. 15 metrekare büyüklüğünde olan ev sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte çeyrek milyon fiyatı istenen ev...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da 1+0 daireye istenen fiyat şoke etti!
KAYNAK:
Ceyda Altun
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 15:03
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 15:18

Türkiye'de artan ev ve kira fiyatlarından sonra ilana koyulan 270 bin TL değerinde, 15 metre kare olan daire satışa sunuldu. İstanbul' da bulunan bu daire sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça eleştirildi.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞEN DAİRE

İstanbul'da satılık olarak ilana konulan 1+0 ev görenleri adeta şaşkına çevirdi. Son zamanlarda durmaksızın artan zamlardan sonra, fiyatıyla şaşırtan evin ücreti 270 bin TL olarak satışta sunuldu. Evin bakımsızlığı ve küçüklüğü ise yorumlarda oldukça söz konusu oldu.

İstanbul'da 1+0 daireye istenen fiyat şoke etti! "Metropol şehrin en ucuz evi"

BİR ODAYA İSTENİLEN FİYAT DUDAK UÇUKLATTI

Satışa sunulan evde sadece alaturka bir tuvalet, yarım tezgahı olan bir mutfak ve aynı alanda bulunan bir oda bulunuyor. Yaşam alanı oldukça yetersiz, bakımsız ve dar görünüyor. Ev hala emlak sitesinde satışa hazır olarak bulunuyor.

İstanbul'da 1+0 daireye istenen fiyat şoke etti! "Metropol şehrin en ucuz evi"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev fiyatlarını etkileyecek gelişme: İnşaat maliyetleri arttı
ETİKETLER
#kira fiyatları
#ev fiyatları
#İstanbul Emlak
#Ucuz Ev
#Bakımsız Ev
#Küçüklük
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.