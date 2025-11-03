Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İstanbul'da bahis operasyonu! Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi soruşturmasında 6 tutuklama

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirleriyle pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da bahis operasyonu! Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi soruşturmasında 6 tutuklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 23:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" edilerek elde edilen gelirleriyle pos tefeciliği suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklandığının tespit edildiği iddia edilmişti.

YASA DIŞI BAHİS VE TEFECİLİK

’Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ’yasa dışı bahis, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı değerlendirilmişti.

İstanbul'da bahis operasyonu! Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi soruşturmasında 6 tutuklama

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edilirken, 10 şüpheli ile 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8’si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, hakkında arama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da bahis operasyonu kamerada! 'Finans ev'leri deşifre oldu: 20 gözaltı
ETİKETLER
#suç
#soruşturma
#bahis
#tefeci
#terör finansmanı
#Ozan Elektronik Para
#Yasa Dışı Faaliyet
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.