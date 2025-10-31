İstanbul'da bahis operasyonu kamerada! 'Finans ev'leri deşifre oldu: 20 gözaltı

Türk futbolunda bazı hakemler hakkında çıkan bahis skandalı sonrası Türk güvenlik güçleri çeşitli illerde bahis operasyonu gerçekleştiriyor. İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, bahis sitelerine girilen 'dış finans evi' olarak kullanılan 5 adres deşifre oldu, baskınlarda 20 kişi siber polisi tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarında oynanan yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında; kent genelinde bulunan 5 ayrı evin yasa dışı bahis sitelerine girilen "dış finans evi" olarak kullanıldığını tespit eden siber polisi, operasyon için düğmeye bastı.

SOĞUK CÜZDAN, RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU HAP

Büyükçekmece ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bu sabah düzenlenen baskınlarda 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi. "Dış finans evi" olarak kullanılan evlerde yapılan araştırmada 35 cep telefonu, 8 dizüstü bilgisayar, bir soğuk cüzdan, 1 ruhsatsız tabanca ve 53 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan bahis şüphelisi 20 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

PARANIN İZİNİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ÜZERİNDEN KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürerken, soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Buna göre, yasa dışı bahis bağlantılı şebeke üyelerinin, "dış finans evi" olarak nitelendirilen evlerde bahis sitelerine entegre panel sistemi kullanarak 3. kişiler adına banka hesapları açtıkları, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen paraları aktararak haksız kazanç sağladıkları ve illegal faaliyetin izini bu yöntemle kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı. Birbirleri ile bağlantılı hareket ettikleri belirlenen şüpheli kişilerin, bu yolla büyük bir vurgun yaptıkları tespit edildi.