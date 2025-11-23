İstanbul'da konut satışları patlayan 3 semt! Depremden kaçan Beylikdüzü'ne gidiyor!

İstanbul 26 bin 305 konutla ekim ayında en fazla satışın yapıldığı il olurken, bunu 14 bin 681 konutla Ankara ve 8 bin 678 konutla İzmir takip etti. Üç büyük ilin toplamı tek başına yaklaşık 50 bin konut satışını oluşturarak ülke genelinin yaklaşık üçte birini kapsıyor. Ekimde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak toplam 23 bin 527’ye yükseldi. Adet bazında mayıs 2023’ten bu yana en yüksek kredili satış gerçekleşirken, bu durum konut kredisi kullanımının canlanmaya başladığına işaret ediyor.