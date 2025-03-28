İşverenlerin stajyerlere ödediği ücrete devlet desteği! Bakan Işıkhan'dan açıklama

Devlet, stajyerlere ödenen ücret için desteğini sürdürüyor. 2025 yılı itibarıyla mesleki eğitim okullarında öğrencilere en az 6.631,40 TL, kalfalık yeterlilik belgesi sahibi MESEM 12. sınıf öğrencilerine en az 11.052,34 TL ödeme gerçekleştirecek.
Staj desteği uygulamasıyla, ortaöğretime ve üniversiteye devam eden öğrencilerin zorunlu stajları dönemindeki ücretler işsizlik fonundan karşılanıyor. Staj desteği kapsamında son 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar lira destek sağlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, işverenlerin stajyerlere ödediği ücrete devlet desteğinin devam ettiğini duyurdu.
2025 yılı itibarıyla:
20'den az çalışanı olan işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 2/3'ü devlet tarafından karşılanır. 20 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 1/3'ü devlet tarafından karşılanır.