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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

İşverenlerin stajyerlere ödediği ücrete devlet desteği! Bakan Işıkhan'dan açıklama

Devlet, stajyerlere ödenen ücret için desteğini sürdürüyor. 2025 yılı itibarıyla mesleki eğitim okullarında öğrencilere en az 6.631,40 TL, kalfalık yeterlilik belgesi sahibi MESEM 12. sınıf öğrencilerine en az 11.052,34 TL ödeme gerçekleştirecek.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 15:18

Staj desteği uygulamasıyla, ortaöğretime ve üniversiteye devam eden öğrencilerin zorunlu stajları dönemindeki ücretler işsizlik fonundan karşılanıyor. Staj desteği kapsamında son 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar lira destek sağlandı.

İŞVERENLERİN STAJYERLERE ÖDEDİĞİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, işverenlerin stajyerlere ödediği ücrete devlet desteğinin devam ettiğini duyurdu.

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2025 yılı itibarıyla:

  • Mesleki eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere en az 6.631,40 TL,
  • Kalfalık yeterliliğini kazanan MESEM 12. sınıf öğrencilerine en az 11.052,34 TL ödeme sağlandı.
  • Staj desteği kapsamında son 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar TL destek verildi.

STAJYERLER İÇİN İŞLETMELERE ÖDENEN DEVLET KATKISI NASIL HESAPLANIR?

20'den az çalışanı olan işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 2/3'ü devlet tarafından karşılanır. 20 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 1/3'ü devlet tarafından karşılanır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Devlet stajyere para veriyor mu?
20'den az çalışanı olan işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 2/3'ü devlet tarafından karşılanmaktadır. 20 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 1/3'ü devlet tarafından karşılanmaktadır.
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#Ekonomi
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