Japonya parayı savunmaya yatıracak

26 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 09:37

Asya'daki güvenlik tehditleri nedeniyle savunmaya 8.5 trilyon yen ayrıldı. Başbakan Ishiba, askeri harcamalarda rekor artışı savunuyor.

Japonya​, 2025​ mali yılı için şimdiye kadarki en büyük bütçeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Başbakan Shigeru Ishiba’nın kabinesi, yaklaşık 115,5 trilyon yen (735 milyar dolar) tutarındaki bütçeyi onaylayacak. Bu bütçede savunma harcamalarına ve yerel ekonomilere destek öne çıkıyor.

Hükümet, bu dev bütçeyi finanse etmek için borçlanmaya başvuracak olsa da rekor vergi gelirleri sayesinde yeni tahvil ihracı neredeyse beşte bir oranında azaltılacak. İlk kez 2008'den bu yana yeni tahvil ihracının 30 trilyon yenin altına düşeceği bildirildi. Bu gelişme, dünyanın en yüksek kamu borcuna sahip ülkelerinden biri olan Japonya için önemli bir adım olarak görülüyor.

Savunma harcamaları bu bütçede büyük bir artış gösteriyor. Harcamalar yüzde 10’dan fazla artarak 8,5 trilyon yene ulaşacak. Başbakan Ishiba, bölgedeki gergin güvenlik ortamı nedeniyle savunma bütçesinin artırılmasını uzun süredir savunuyor. Ayrıca, yerel yönetimlere yapılacak hibe destekleri de yaklaşık yüzde 7 oranında artırılarak bölgesel kalkınma projelerine ivme kazandırılacak.

Sosyal güvenlik harcamaları da bütçede önemli bir yer tutuyor. Bu alana ayrılan kaynak 37,7 trilyon yenden 38,3 trilyon yene çıkarılacak. Ancak, bütçede fiyat indirimleri ve maaş artışlarına yönelik yedek fon bulunmuyor.

BORÇ YÖNETİMİNDE ZOR DÖNEM

Japonya'nın vergi gelirleri 78,4 trilyon yen ile rekor seviyeye ulaşsa da, bütçe planı ülkenin borç yükünü daha da artıracak. Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya’nın borç yükünün 2024’te gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 250’sini aştığını tahmin ediyor.

Hükümet, borçlanma maliyetlerini hesaplamak için faiz oranını yüzde 2 olarak belirledi. Bu oran, geçen yılki yüzde 1,9’luk oranın üzerinde. Uzmanlar, faiz oranlarındaki artışın borç yönetimini zorlaştırabileceği konusunda uyarıyor.

Japonya, bu rekor bütçeyle hem ekonomik büyümeyi desteklemek hem de bölgesel ve ulusal güvenliği güçlendirmek istiyor. Ancak, borç yükü ve faiz oranlarındaki artış, ülkenin mali dengelerini dikkatle yönetmesi gerektiğini ortaya koyuyor.