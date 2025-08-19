Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kahve için 2,7 milyon dolar ödendi!

Kahve, özellikle son zamanlarda 7'den 70'e birçok insanın gözde içeceği haline geldi. Artan tüketim de kahve ticaretinde hareketliliğe neden oldu. Son 10 yılda dünya çapında kahve için ödenen bedel 370,3 milyar doları buldu.

Kahve için 2,7 milyon dolar ödendi!
Son dönemlerde her yaş grubundan insanın vazgeçilmezi haline gelen kahve, artan tüketimle birlikte ticarette de hareketlilik yarattı. Son 10 yılda küresel çapta kahve için ödenen tutar 370,3 milyon dolara ulaştı. Türkiye, artan kahve tüketimi nedeniyle son 10 yılda kahve ithalatına 2,7 milyon dolar ödedi.

Kahve için 2,7 milyon dolar ödendi!

İTHALATTA İLK SIRAYI ABD ALDI

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, küresel çapta 2015-2024 döneminde 370,3 milyar dolarlık kahve ithalatı yapıldı. İthalatta ilk sırayı 69 milyar 227 milyon dolarla ABD aldı. Onu, 41 milyar 962 milyon dolarla Almanya ve 28 milyar 987 milyon dolarla Fransa takip etti.

Kahve için 2,7 milyon dolar ödendi!

Dünyada son 10 yılda en fazla kahve ithalatı yapan diğer ülkeler ise İtalya, Kanada, Belçika, İspanya, Japonya, Hollanda ve İsviçre oldu. 10 ülkenin, aynı dönemde yaptığı kahve ithalatı toplamda 238,5 milyar doları bulurken; söz konusu ülkeler dünya kahve ithalatının yüzde 64,4'ünü gerçekleştirmiş oldu.

Kahve için 2,7 milyon dolar ödendi!

İHRACATTA İLK SIRAYI BREZİLYA ALDI

Aynı dönemde yapılan kahve ihracatı ise 360,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Söz konusu ihracatta, 62 milyar 56 milyon dolarla Brezilya ilk sırada yer aldı.

Kahve için 2,7 milyon dolar ödendi!

Brezilya'yı 28 milyar 649 milyon dolarla İsviçre ve 28 milyar 601 milyon dolarla Kolombiya takip etti. Dünyada en fazla kahve ihracatı yapan diğer ülkeler ise Almanya, Vietnam, İtalya, Honduras, Fransa, Belçika ve Endonezya olarak sıralandı.

Kahve için 2,7 milyon dolar ödendi!

TÜRKİYE'NİN SON 10 YILDA KAHVE İTHALATI 2,7 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin kahve alışkanlığı ise 2010'lu yıllarda ortaya çıkan "3. Nesil Kahveci" akımıyla değişmeye başladı. Bu çerçevede Türkiye 2015-2024 döneminde, kahve ithalatına 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödedi. İthal kahvenin, 2015'te 153 milyon 392 bin dolar olan faturası, aradan geçen 10 yılda yüzde 224,1 artarak 2024'te 497 milyon 91 bin dolara yükseldi. Ülkenin kahve ihracatı ise 2015-2024 döneminde 354 milyon 568 bin dolarken, bu yılın haziran ayı itibarıyla 55 milyon 627 bin dolar oldu.

Kahve için 2,7 milyon dolar ödendi!

TÜRKİYE, EN ÇOK BREZİLYA'DA KAHVE İTHAL ETTİ

Son 10 yılda, Türkiye'ye kahve ithalatının en çok yapıldığı ülkelerin başında 1 milyar 778 milyon 504 bin dolarla Brezilya gelirken, bu ülkeyi 201 milyon 82 bin dolarla Hollanda, 100 milyon 475 bin dolarla İtalya izledi. Aynı dönemde Almanya'dan 80 milyon 978 bin dolarlık ve Kolombiya'dan 79 milyon 984 bin dolarlık gerçekleştirildi. Bu yılın haziran ayı itibarıyla Türkiye'nin kahve ithalatı, 472 milyon 512 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın 6 ayında ithalatta 319 milyon 151 bin dolarla ilk sırayı Brezilya aldı.

TGRT Haber
