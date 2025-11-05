Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Beşiktaş'ta tartışmalı genel kurul için karar çıktı: Araştırma komisyonu kurulacak

Beşiktaş'ın pazar günü gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul toplantısında yaşanan ibra kriziyle ilgili araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta tartışmalı genel kurul için karar çıktı: Araştırma komisyonu kurulacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 00:32

Beşiktaş Kulübü'nün pazar günü gerçekleştirilen lağan idari ve mali genel kurul toplantısında ibra oylamasının sayım sürecinde gergin anlar yaşanmış, Başkan Serdal Adalı yönetimi az farkla ibra edilmişti. Konuyla ilgili ortaya atılan iddialar üzerine kulüpten önemli bir karar geldi.

Beşiktaş'ta tartışmalı genel kurul için karar çıktı: Araştırma komisyonu kurulacak

"HİÇBİR SORU İŞARETİ KALMAMASI AMACIYLA ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK"

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada "02 Kasım tarihinde gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzum üzerine divan başkanlık kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir. En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız." ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta neler oluyor? Serdar Adalı usulsüzlük iddialarına çıkıştı: Görevi teslim ederim! Sergen Yalçın için de kararı duyurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta ibra kararı: Serdal Adalı ve Hasan Arat kritiği!
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.