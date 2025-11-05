Beşiktaş'ta tartışmalı genel kurul için karar çıktı: Araştırma komisyonu kurulacak

Beşiktaş Spor Kulübü'nün pazar günü gerçekleştirilen lağan idari ve mali genel kurul toplantısında ibra oylamasının sayım sürecinde gergin anlar yaşanmış, Başkan Serdal Adalı yönetimi az farkla ibra edilmişti. Konuyla ilgili ortaya atılan iddialar üzerine kulüpten önemli bir karar geldi.

"HİÇBİR SORU İŞARETİ KALMAMASI AMACIYLA ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK"

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada "02 Kasım tarihinde gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzum üzerine divan başkanlık kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir. En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız." ifadeleri kullanıldı.