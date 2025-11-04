Yolcuyu beklemeden gazladı! Kadın yere kapaklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde EGO otobüsü yolcuların tamamının inmesini beklemeden harekete geçti. Gölbaşı Bahçelievler Mahallesi 281'inci Cadde'de saat 18.50 sıralarındaki olayda durakta yolcu indiren otobüs bir anda hareketlenerek inişi tamamlamayan kadın yolcunun düşmesine sebep oldu. Diğer yolcuların tepki göstermesine aldırış etmeden ortamdan uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.