19°
Tabii Spor 1, 2, 3 kanalları canlı yayın ile Şampiyonlar Ligi maçlarını ekranlara taşıyor! TRT’nin dijital yayın platformu Tabii, futbolseverlere UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanını Tabii Spor 1, 2 ve 3 kanallarıyla sunuyor. Avrupa kupalarının resmi yayın haklarını elinde bulunduran Tabii, aynı anda oynanan maçlarda farklı kanallar üzerinden eş zamanlı yayın imkanı sağlıyor. İşte Tabii Spor 1, 2, 3 canlı yayın izleme bilgileri…

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 22:38

1, Tabii Spor 2 ve Tabii Spor 3 kanalları, TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden yayın yapan özel spor kanallarıdır. Bu kanallar, Avrupa kupalarındaki en önemli karşılaşmaları canlı olarak sporseverlerle buluşturur.

TABİİ SPOR 1 CANLI İZLE

Tabii Spor 1, , ve ’nin en çok ilgi gören maçlarını canlı olarak ekranlara taşır. Genellikle Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Liverpool gibi dev takımların mücadeleleri bu kanal üzerinden yayınlanır. HD kalitede ve reklamsız yayın yapan Tabii Spor 1, dijital yayın altyapısı sayesinde izleyicilere kesintisiz keyfi sunar.

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

Tabii Spor 1 yayınlarını izlemek için Tabii platformuna giriş yapmak gerekir. İzleyiciler, www.tabii.com adresi üzerinden veya Tabii mobil uygulamasını indirerek hesap oluşturabilir. Üyelik işlemi ücretsizdir ve sadece e-posta ile şifre bilgisi yeterlidir. Akıllı TV, bilgisayar, telefon veya tablet üzerinden “Canlı TV” sekmesiyle yayınlara erişim sağlanabilir.

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

TABİİ SPOR 2 NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor 2, aynı maç saatinde oynanan diğer önemli karşılaşmaların yayınlandığı kanaldır. Juventus, Sporting gibi kulüplerin Avrupa mücadelesi genellikle bu kanalda izlenebilir. Tabii Spor 2, futbol dışında voleybol ve basketbol gibi branşlara da zaman zaman yer verir, ancak asıl yayın ağırlığını Avrupa futboluna ayırır.

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

Bu kanalı izlemek için yine Tabii platformu üzerinden erişim sağlanır. Üyelik oluşturduktan sonra “Canlı TV” menüsünden Tabii Spor 2 seçilerek yayın başlatılır. 1080p HD kalitesinde yayın yapılır ve en az 16 Mbps internet hızı önerilir.

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

TABİİ SPOR KANALLARINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Tabii Spor kanalları sadece Tabii platformu üzerinden izlenebilir. Bu yayınlar uydu veya kablo TV üzerinden erişilebilir değildir. İzleyiciler, web tarayıcı, akıllı TV veya mobil uygulama üzerinden giriş yaparak “Canlı TV” bölümünde Tabii Spor 1, 2 veya 3 kanallarını seçebilir.

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

Tabii platformu, tamamen dijital altyapıya sahiptir ve OTT (over-the-top) modeliyle çalışır. Yani internet bağlantısı olan her yerden erişilebilir. TRT’nin şifresiz maç yayınları Tabii’de de ücretsiz olarak izlenebilir.

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

TABİİ SPOR 1 HANGİ KANAL, NEREDEN İZLENİR?

Tabii Spor 1, yalnızca dijital ortamda yayın yapar ve geleneksel TV platformlarında sabit bir kanal numarasına sahip değildir. Ancak Turkcell TV+ kullanıcıları, “Tabii Spor” ana kanalına 75. kanaldan ulaşabilir. Tabii Spor 1 yayınına geçmek için yine platform içinden yönlendirme yapılır.

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

Kullanıcılar, web sitesinden veya mobil uygulamadan giriş yaparak canlı yayını başlatabilirler. Üyelik tamamen ücretsizdir, ancak bazı maçlar Premium abonelik gerektirebilir.

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

TABİİ SPOR 2 KAÇINCI KANAL, NASIL İZLENİR?

Tabii Spor 2’nin de herhangi bir uydu veya kablo TV frekansı bulunmaz. Kanal yalnızca Tabii’nin dijital altyapısı üzerinden yayın yapar. İzleyiciler, Tabii hesabına giriş yaparak doğrudan platform içinden erişim sağlayabilir.

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

Turkcell TV+ kullanıcıları için Tabii Spor ana kanalı üzerinden yönlendirme mümkündür, ancak Tabii Spor 2 yayınına geçmek için Premium üyelik gerekir. Bu üyelik, aylık yaklaşık 99 TL’dir ve reklamsız HD yayınla birlikte arşiv erişimi de sağlar.

Tabii Spor 1, 2, 3 CANLI nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor

TABİİ SPOR 1 ÜCRETSİZ İZLE

Tabii platformu hibrit bir ücretlendirme sistemine sahiptir. Türkiye’yi temsil eden takımların Avrupa kupası maçları tamamen ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanır. TRT 1 veya TRT Spor’da yayınlanan bu karşılaşmalar, aynı anda Tabii üzerinden de izlenebilir.

Ancak yabancı takımların maçları, örneğin PSG-Bayern Münih veya Juventus-Sporting karşılaşmaları, Tabii Premium aboneliğiyle izlenebilir. Premium pakete geçiş platform içinden yapılır ve üyelik iptali kullanıcı panelinden kolayca yönetilebilir.

