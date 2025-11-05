Juventus Sporting maç sonucu belli oldu! Devler Ligi’nde galibiyete hasret

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Juventus, kendi sahasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu’ndaki karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Sporting, güçlü rakibi önünde 12. dakikada Maximiliano Araujo’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Juventus, 34. dakikada Dusan Vlahovic’in attığı golle skoru 1-1’e taşıdı ve ilk devre bu skorla bitti.
Juventus, yeni teknik patronu Luciano Spalletti yönetiminde çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesinden 1 puanla ayrıldı.
Juventus’ta maça ilk 11’de başlayan milli oyuncumuz Kenan Yıldız, 87 dakika sahada görev yaptı.
Bu skorun ardından Juventus 3, Sporting ise 7 puana ulaştı.
Juventus, bir sonraki hafta Bodo/Glimt deplasmanında sahne alacak. Sporting ise evinde Club Brugge’yi ağırlayacak.