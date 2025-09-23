Kalbi güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor, stresi düşürüyor ve sadece 250 lira!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde aşılanan yabani alıçların hasadı başladı. Bu yıl zirai don nedeniyle kayısıda umduğunu bulamayan üreticiler, farklı ürünlere yönelerek sezonu kurtarmaya çalışıyor.

Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi'nde doğal ortamlarda yetişen ve sağlık açısından birçok faydası bulunduğu bilinen alıçta hasat dönemi başladı. Bölgedeki üreticiler, aşılı yabani alıçlardan elde ettikleri ürünün bir kısmını kendileri tüketirken, kalan kısmını ise marketlere kilosu 250 TL'den satıyor.

ALIÇIN FAYDALARI NELER?

Kalp kasını güçlendirir, damarları genişleterek kan dolaşımını destekler, yüksek tansiyonun dengelenmesine katkı sağlar, kötü kolesterolü (LDL) düşürür, damar sertliği (ateroskleroz) riskini azaltır, hafif yatıştırıcı etkisiyle kaygıyı azaltır, uykusuzluk ve stres için destekleyicidir, hafif gaz ve hazımsızlığa yardımcı olur, antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

KİMLER KULLANAMAZ?

Kalp veya tansiyon ilacı kullananların doktora danışmasında fayda var. Ayrıca yüksek doz tüketildiğinde mide bulantısı, baş dönmesi yapabilir. Hamile ve emzirenlerin de doktoruna danışması önerilir.