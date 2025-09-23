Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kalbi güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor, stresi düşürüyor ve sadece 250 lira!

Kalp kasını güçlendiren, strese karşı kişiyi koruyan, hazımsızlığa iyi gelen şifa deposunda hasat başladı. Malatyalı üreticiler rekolteden memnun. Şifa dolu sarı hazinenin bolca tüketilmesinin önemli olduğunu ifade eden üreticiler kilogram fiyatının şimdilik 250 lirada olduğunu bildirdi. İşte o faydalı meyve...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
10:43
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
10:48

'nın ilçesinde aşılanan yabani alıçların hasadı başladı. Bu yıl zirai nedeniyle kayısıda umduğunu bulamayan üreticiler, farklı ürünlere yönelerek sezonu kurtarmaya çalışıyor.

Kalbi güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor, stresi düşürüyor ve sadece 250 lira!

Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi'nde doğal ortamlarda yetişen ve sağlık açısından birçok faydası bulunduğu bilinen alıçta hasat dönemi başladı. Bölgedeki üreticiler, aşılı yabani alıçlardan elde ettikleri ürünün bir kısmını kendileri tüketirken, kalan kısmını ise marketlere kilosu 250 TL'den satıyor.

Kalbi güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor, stresi düşürüyor ve sadece 250 lira!

ALIÇIN FAYDALARI NELER?

Kalp kasını güçlendirir, damarları genişleterek kan dolaşımını destekler, yüksek tansiyonun dengelenmesine katkı sağlar, kötü kolesterolü (LDL) düşürür, damar sertliği (ateroskleroz) riskini azaltır, hafif yatıştırıcı etkisiyle kaygıyı azaltır, uykusuzluk ve stres için destekleyicidir, hafif gaz ve hazımsızlığa yardımcı olur, antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

Kalbi güçlendiriyor, tansiyonu dengeliyor, stresi düşürüyor ve sadece 250 lira!

KİMLER KULLANAMAZ?

Kalp veya tansiyon ilacı kullananların doktora danışmasında fayda var. Ayrıca yüksek doz tüketildiğinde mide bulantısı, baş dönmesi yapabilir. Hamile ve emzirenlerin de doktoruna danışması önerilir.

