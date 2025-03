Kasaplar ve lokantacılar ucuz eti kaptı! Market reyonları boş kaldı

Ramazan ayı dolayısıyla birçok markette et fiyatları sabitlenmişti. İstanbul'da 1.500, Ankara'da ise 250 üye market, piyasaya göre daha uygun fiyatlarla et satışı yapıyordu. Ancak, ucuz etleri kasaplar ve lokantacılar alıp tükettiklerinden, vatandaşa et bulmak zorlaştı. Alışverişe çıkanlar elleri boş döndü.

Ramazan ayı boyunca et fiyatlarında yaşanabilecek artışların önüne geçmek amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) arasında bir protokol imzalandı. Bu anlaşma ile İstanbul'da 1.500, Ankara'da ise 250 üye markette et fiyatları sabitlenerek, vatandaşın uygun fiyatlarla et alması sağlanacak.

ET FİYATLARI PİYASAYA GÖRE DAHA UCUZ

Yapılan protokolle, et fiyatlarının belirli bir seviyede tutulması hedeflendi. İstanbul’daki marketlerde kıymanın kilosu 379 TL, kuşbaşı etin kilosu ise 399 TL olarak satışa sunuluyor. Aynı şekilde Ankara'da da benzer fiyatlar uygulanıyor. Bu sayede Ramazan boyunca et fiyatlarının yükselmesi engellenerek, özellikle dar gelirli vatandaşların ekonomik anlamda zorlanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

UCUZ ET ALAN LOKANTACILAR ETİN SINIRLI OLMASINA SEBEP OLDU

Ancak, uygulama beraberinde bazı sorunları da getirdi. NTV'de er alan habere göre özellikle ucuz et almak isteyen lokantacılar ve kasaplar, büyük miktarlarda et satın alarak depolamaya başladılar. Bu durumda vatandaşa et kalmadı. Et fiyatlarının sabitlenmiş olmasına rağmen, etin hızlı şekilde tükenmesi vatandaşların alışverişlerini olumsuz etkiledi.

ET SATIŞINA KOTA GETİRİLDİ

Bu durum karşısında, marketlerde et satışına kota uygulanmaya başlandı. Kota uygulaması ile her müşteri için belirli bir miktarda et satışı yapılması hedefleniyor. Böylece, etin lokantacılar tarafından toplanmasının önüne geçilerek, vatandaşların da et alabilmesi sağlanmaya çalışılıyor.

MARKET ÇALIŞANLARI MESAİYE DEVAM EDİYOR

Kota uygulamasının devreye girmesiyle birlikte market çalışanları, vatandaşları ve lokantacılardan gelen talepleri ayırt etmek için ek mesai yapıyor. Bu sayede etin doğru kişilere verilmesi sağlanarak, dağıtımın adil bir şekilde yapılması hedefleniyor.