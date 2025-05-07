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 | İrem Çınar

Kiraları düşürecek hamle! Yeni lojman düzenlemesi yolda: Detaylar belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) çalışanlara yönelik olarak geliştirilen lojman modelin ilk uygulamasını Manisa'da hayata geçirdiklerini belirtti. Bu yeni uygulama, sadece konut ihtiyacını karşılamakla kalmayıp üretim altyapısını destekleyen, istihdam sürekliliğini güçlendiren ve nitelikli iş gücünü bölgede tutmayı hedefleyen stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. İşte kurulacak lojmanlarla ilgili detaylar...

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 16:49

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için lojman uygulamasını ilk kez Manisa'da başlattıklarını belirterek, OSB’lere lojman projesinin ayrıntılarını açıkladı.

Projenin sadece lojman değil, yaşam alanlarını da kapsadığını ifade eden Kacır, "Geliştirdiğimiz bu yeni modelle barınma ve ulaşım gibi temel gereksinimlerin yanı sıra sosyal donatı alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, eğitim ve kreş imkanlarıyla çalışanlarımız ile ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütüncül bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Şehirleşme planları ve yerel mimariyle uyumlu şekilde inşa edilecek, mülkiyeti OSB'ye ait olacak modern yaşam alanlarından, çalışanlarımız yaşadıkları şehirlerdeki kira bedelinin yaklaşık üçte biri oranında sembolik bir kullanım bedeli ödeyerek faydalanabilecek." dedi.

Kiraları düşürecek hamle! Yeni lojman düzenlemesi yolda: Detaylar belli oldu

BAKAN KACIR’DAN STRATEJİK YATIRIM VURGUSU

Bakan Kacır, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonunda gerçekleştirilen Manisa OSB Lojman Tanıtımı ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kacır, yaptığı konuşmada temelini attıkları projenin Manisa'nın büyüme ve kalkınma yolculuğuna büyük ivme kazandıracağını belirtti.
Kacır, teknolojinin yenilikçi sahalarında büyük bir yarışın olduğunu ifade edip, böylesi bir ortamda Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak olanın milli ve özgün teknolojiler geliştirmek olduğunu vurguladı.

"SANAYİ İLE ENTEGRE BİR YAŞAM KÜLTÜRÜ OLUŞUYOR"

Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise projenin sadece konut odaklı olmadığını, aynı zamanda sanayi ile iç içe geçmiş, sosyal yapıyı güçlendiren bir kalkınma adımı olduğunu belirterek, "Sayın Bakanımızın öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız gerek merkezde gerekse taşradaki teşkilatlarıyla yerel kalkınmanın tüm dinamiklerine yön veriyor. Manisa'mızda da bu güçlü destekle, sanayiye entegre bir yaşam kültürü oluşuyor" dedi.

Kiraları düşürecek hamle! Yeni lojman düzenlemesi yolda: Detaylar belli oldu

"GELECEĞİN NABZI BURADA ATACAK"

Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek de, projenin sadece bugünün değil, geleceğin de bir yatırım olduğunu anlattı. Türek, OSB’lere lojman projesiyle birlikte Türkiye'nin sanayi altyapısının daha da güçlendirileceğini ve Manisa'nın Türkiye sanayisinin dönüşümünde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Projenin, bölgenin büyümesine ve sanayiye olan katkılarının giderek artacağına dikkat çeken Türek, "Geleceğin nabzı burada atacak" dedi.

ŞEHİRDEKİ FİYATIN 3’TE BİRİ KADAR KİRA

OSB'lerde kurulacak lojmanlar ortak hizmet alanlarında inşa edilecek. Mülkiyeti OSB'lere ait olacak ve buralardaki fabrikalarda çalışanlar lojmanlardan, yaşadıkları şehirdeki kira bedellerinin yaklaşık üçte biri nispetinde bir kullanım bedeli ödeyerek istifade etme imkanı bulacak. Aynı zamanda bu lojman alanları şehrin mimari dokusuyla, şehirleşme planlarıyla uyumlu olarak inşa edilecek.

Kiraları düşürecek hamle! Yeni lojman düzenlemesi yolda: Detaylar belli oldu

SADECE LOJMAN DEĞİL SOSYAL YAŞAM ALANLARI DA KURULACAK

Lojman bölgelerinde sosyal ihtiyaçlara yönelik alanlar, spor tesisleri, eğitim müesseseleri de yine lojmanlarla birlikte oluşturulacak. Çalışanların hem trafikte vakit kaybetmesi, hem barınma ihtiyacını karşılamak üzere yüksek bedeller ödemek zorunda kalmaması için OSB'lerde kurulacak lojmanlar, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artıracak, bu adım, dünyada çok kapsamlı dönüşümlerin yaşandığı ve sanayileşme kabiliyetlerinin en önemli parametrelerden biri haline geldiği bu dönemde Türkiye'nin gücüne güç katmasını hızlandıracak. Lojman alanlarında "sanayi ve teknoloji kolejleri"nin kurulması da planlanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Lojman hakkı kimlere verilir?
Kamu konutlarında görevli kapıcı, kaloriferci ve yatılı/pansiyonlu okullarda mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tam gün fiilen görev yapan, aşçı, şoför, hemşire gibi görev yapan personele, konut tahsis komisyonu kararı doğrultusunda lojman tahsisi yapılabilecektir.
ETİKETLER
#sanayi ve teknoloji bakanlığı
#Manisa
#Manisa
#lojmanlar
#Organize Sanayi Bölgeleri
#Ekonomi
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