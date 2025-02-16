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 | Kübra Çelepi

Kırmızı et sektöründe 3 milyar TL'lik kayıt dışı kazanç tespit edildi! Maliye takibe aldı

Vergi Denetim Kurulu (VDK), işlenmemiş gıda, akaryakıt, demir-çelik, tütün ve kuyum sektörlerinin ardından gözünü kırmızı et sektörüne dikti. Kurul, kırmızı et sektöründeki kayıt dışılığını tespit etmek amacıyla sektörün önde gelen 4 büyük üreticisine yönelik incelemelerde bulundu ve 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti.

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Kırmızı et sektöründe 3 milyar TL'lik kayıt dışı kazanç tespit edildi! Maliye takibe aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 14:09

Vergi Denetim Kurulu kırmızı et sektöründe kayıt dışılığını önlemek için 4 büyük üreticiye yönelik inceleme başlattı ve 3 milyar liralık kazançta kayıt dışılığını tespit etti. Maliye kırmızı et sektörünün devlerini takibe aldı.

4 BÜYÜK KIRMIZI ET ÜRETİCİSİ TAKİBE ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kırmızı et sektöründeki kayıt dışılığı yakın takibe aldı. Önde gelen 4 büyük kırmızı et üreticisine yönelik kapsamlı incelemede 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi. Kırmızı et sektörüne yönelik risk analizi ve saha çalışmalarını artıran ekipler, ilk aşamada özellikle sektöre yön veren 4 büyük mükellefe ait büyükbaş hayvan üretim yerlerine yönelik fiili sayım gerçekleştirdi. Bu üreticilerin 7 ildeki tesislerinde saha denetimleri yapıldı, sayımlar diğer illere yayılarak devam edecek.

SAYIMLARA VETERİNER HEKİMLER DE KATILDI

Vergi müfettişleri koordinasyonunda gerçekleştirilen fiili sayımlara gelir uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veteriner hekimler de katıldı. Saha denetimlerinde, işletmelerdeki canlı hayvan varlığına ve küpelerine yönelik de kontrol yapıldı. Bu süreçte riskli bulunan mükellefler, vergi incelemesine alındı. Bu mükelleflerin 3 milyar lirayı bulan kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlenirken, buna ilişkin cezalı vergi tarhiyatı yapıldı.

Bakanlık ekipleri, gelecek haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kırmızı et türleri nelerdir?
At eti, kanguru eti, sığır eti, dana eti, domuz eti, deve eti, manda eti, geyik eti, keçi eti, koyun eti ve kuzu eti yaygın kırmızı et türüdür.

Sıkça Sorulan Sorular

En sağlıklı kırmızı et hangisi?
Sığır filetosu, biftek, bonfile gibi işlenmemiş kırmızı etin yağsız kesimleri, diğer türlerden daha sağlıklı olabilir.
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#Ekonomi
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