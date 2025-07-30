Yol ortasında yumruklu sopalı kavga! Öldüresiye darbettiler

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı İkiçemelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerinde kavga çıktı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup, bir şahsı saldırdı. Küfür ve hakaret nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada yumruk ve sopalarla öldüresiye dövülen şahıs, bir motosikletin üzerine yığılarak hareketsiz kaldı. Buna rağmen şahsı darbetmeye devam eden grubu çevredeki vatandaşlar engellemeye çalıştı. Kavga anının görüntüleri amatör kameralara yansırken, adeta linç edilen şahsın akıbeti konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.